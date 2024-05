Reichsbürger und Kryptowährung: Vom Krypto-Werber auf die Anklagebank

Ihren jüngeren Bruder Konstantin Ignatov, ebenfalls in Schramberg aufgewachsen, verurteilt der New Yorker Richter Edgardo Ramos im März zu "time served" (Strafe abgesessen), nachdem er dreieinhalb Jahre in US-Gewahrsam verbracht hatte. Schnurstracks fliegt "Konsti Keks", wie seine Schramberger Jugendfreunde ihn nannten, nach Sofia zurück. Dort lebt er in einer großzügigen dreistöckigen Villa, die ihm seine Mutter Veska überschrieben habe, wie "Spiegel Online" berichtet. Die Villa liegt in einer ruhigen Straße, gesäumt von Koniferen. Mitte April läßt er sich in Berlin ein Tattoo auf den kahlrasierten Hinterkopf stechen: "Invincible" – unbesiegbar. Mit der Presse reden möchte er nicht: "Einem Reporter knallte er die Tür vor der Nase zu", schreibt der "Spiegel".

Zurück zum Angeklagten Alexander Quade: Was er nach seinem Studium an der Rheinischen Hochschule in Köln von 1994 bis 1998 beruflich gemacht hat, ist schwer zu sagen. Auf einer Homepage bezeichnet Quade sich als Coach und "Sparringspartner für Unternehmer". In mehr als 100 Unternehmen habe er seine "Fußstapfen hinterlassen". In einem Video aus dem Jahr 2014 verspricht Quade, die "geheimem Strategien der weltbesten Führungskräfte" zu verraten.

Zuletzt nennt er sich auf LinkedIn geschäftsführender Teilhaber der qwp GmbH – unter anderem bot sie Training & Coaching an – in Wettenberg in Hessen. Das Unternehmen hatte er im Sommer 2015 in Tettnang gegründet. Die Firma ist allerdings im August 2022 "wegen Vermögenlosigkeit von Amts wegen gelöscht" worden, nachdem Quade schon 2019 die Liquidation beantragt hatte.

Für OneCoin hat Quade nicht nur Werbung gemacht, er hat laut Unterlagen, die der Autor einsehen konnte, auch selbst mindestens eines der praktisch wertlosen "Bildungspakete" erworben, mit denen OneCoin neue Kunden wirbt.

Nun sitzt er auf der Anklagebank in Stuttgart-Stammheim. Für Prinz Reuß und seine Truppe war er wegen seiner vielen Follower erst bei Youtube, dann auf Telegram interessant. Mit seinen verqueren Geschichten zog Quade zehntausende Leute an, einzelne Videos werden mehr als 100.000 Mal angeklickt. Dieses Potenzial habe Quade für die Reuss-Truppe erkannt, schreibt die Bundesanwaltschaft: "Die aus seinen Online-Aktivitäten stammenden Kontakte nutzte er zudem für Rekrutierungsbemühungen der Vereinigung, was in mehreren Fällen auch erfolgreich war."

Was haben die Reichsbürgerszene, QAnon und OneCoin miteinander zu tun? Die jeweiligen Anhänger glauben an Unglaubliches. Die Reichsbürger an irgendwelche dunklen Mächte, genauso wie die Anhänger von QAnon. Und die OneCoiner? Die glauben an Reichtum, der aus dem Nichts kommt. Innerhalb der OneCoin-Sekte gibt es Leute, die den globalen Finanzcrash erwarten – und dass OneCoin danach die Welt-Reservewährung wird. Wer den OneCoin-Fans zu widersprechen wagt, wird als "hater" abgekanzelt, ja bedroht. Die Anhänger schließen die Reihen, schotten sich nach außen ab. Und das Verrückte: Obwohl die Gründerin Ruja Ignatova seit bald sieben Jahren verschwunden ist, ihr Kompagnon Greenwood ein umfangreiches Geständnis abgelegt hat, Ignatovas Bruder Konstantin sagt, bei OneCoin mitgemacht zu haben, sei "der größte Fehler" seines Lebens gewesen, obwohl sich viele der früheren Top-Verkäufer inzwischen abgesetzt haben und bei neuen Schwindelgeschäften mitmischen, obwohl die Medien hundertfach darüber berichtet haben – es geht einfach weiter.

Im Hauptquartier von OneCoin in Sofia und im Ende Dezember 2023 neu eröffneten zweiten Hauptquartier in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi arbeiten die Betrüger weiter. Es werden "Bildungspakete" verkauft, als sei nichts gewesen. Nur einer ist definitiv raus: Alexander Quade.