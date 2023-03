Theodor-Haecker-Preis: "Ich kann nicht laut genug sein"

Tatsächlich ist das mein wichtigstes Buch. Denn es bringt auf den Punkt, welche gesellschaftlichen Probleme in der islamischen Welt gelöst werden müssen. In Anlehnung an Wilhelm Reich ...

... den Soziologen und Sexualforscher …

... bin ich der Ansicht, dass sich die islamische Welt auseinandersetzen muss mit der extremen Sexualisierung der gesamten Gesellschaft und der mangelnden Akzeptanz eines freien selbstbestimmten Lebens. Deshalb hat auch die Eröffnung der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin vor sechs Jahren die allergrößten Anfeindungen erfahren. Weil dort Frauen und Männer gemeinsam beten, weil dort Frauen kein Kopftuch tragen müssen, aber können, wenn sie wollen. Und weil dort eine Frau Vorbeterin sein kann. Ohne dass Männer über Frauen herfallen, weil sie beim gemeinsamen Gebet abgelenkt werden. Damit sage ich auch den Konservativen: Ihr seid in der islamischen Welt so sehr in eurer sexuellen Selbstbestimmung unterdrückt und gleichzeitig extrem sexualisiert, ihr seid das Problem.

Sexualität ist in allen Religionen ein Problem, bei konservativen Muslimen ebenso wie bei orthodoxen Juden oder Christen. Die katholische Kirche hat mit Missbrauchsskandalen und deren Aufarbeitung zu kämpfen, derzeit sorgt die Ausstellung "Kirche. Körper. Kunst" im Diözesanmuseum in Freising für Aufregung.

Die Kirche hat in unseren Schlafzimmern nichts zu suchen. Das kann man auf alle Religionen und auf alle Ideologien übertragen.

Sie ahnten, dass Sie Ärger kriegen würden. Mir scheint, Sie haben Freude an der Provokation.

Ich bin nicht auf Krawall gebürstet, falls Sie das meinen. Als Anwältin bin ich überzeugt, dass man Probleme offen und direkt ansprechen muss, um Lösungen zu finden. Und da kann ich nicht laut genug sein. Weil es das Leben von Millionen Menschen zerstört, weil es in diesem Land immer noch Zwangsverheiratungen gibt, und sie werden sogar wieder mehr. Weil immer noch, mitten in Deutschland, Frauen getötet werden, weil sie angeblich die Familienehre verletzt haben. Nicht nur von einem gekränkten eifersüchtigen Ehemann, auch von Brüdern oder Schwestern, und darin wird kein Unrecht gesehen. Immer noch, also sind wir nicht laut genug. Und die Politik hört offensichtlich immer noch nicht zu. Es geht um Menschenrechte, um Integration, um die Demokratie, die in Gefahr ist. Wenn meine Provokation die Politik aufweckt, dann ist das Ziel erreicht.

Sexualität sei die tiefste Kluft zwischen der islamischen und der westlichen Welt, sagen Sie. Ist es nicht eher das Verständnis von Demokratie, die Trennung von Staat und Religion, die Achtung der Menschen- und Frauenrechte?

Mit dem Thema sexuelle Selbstbestimmung sind wir doch beim Thema Demokratie. In einer offenen Gesellschaft werden die Themen besprochen: Transsexualität, LGBTQ, Homosexualität, Gleichbehandlung der Frau, das passiert ja auch in Deutschland mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Aber weil islamische Fundamentalisten gegen sexuelle Selbstbestimmung sind, bekämpfen sie das politische System. Es ist doch absurd, dass Frauen sogar sterben, weil sie sich nicht verhüllen. Die Demokratie wird Einzug halten, wenn diese Menschen aufhören, die Sexualität der Menschen zu kontrollieren. Von der Verschleierung der Frauen über die 72 Jungfrauen, die einen Attentäter im Paradies empfangen, bis hin zum Verbot von Sex vor der Ehe. Das steht so auch nicht im Koran, das ist die politische Auslegung von Konservativen und Islamisten.