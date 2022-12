Iran-Proteste in Stuttgart: "Das Gefängnis ist unsere Uni"

Rund 12.000 Iraner:innen lebten 2021 in Baden-Württemberg. Unter insgesamt 1,8 Millionen Ausländer:innen sind sie eine eher kleine Gruppe, doch seit einigen Wochen wird sie wahrgenommen. Weil immer mehr Iraner:innen in der Diaspora ihre kämpfenden Landsleute in der Heimat unterstützen. Sie schließen sich zusammen, organisieren Demos und Kundgebungen, schreiben an Abgeordnete. Eine der aktiven Gruppen in Stuttgart ist Jina Freedom Movement mit etwa zwölf jungen Leuten im aktiven Kern. Ihr bisher normales Studierenden- und Arbeitsleben hat sich in den vergangenen drei Monaten komplett verändert.

"Ich muss im Februar meine Masterarbeit abgeben, aber ich habe seit Wochen kein Wort geschrieben." Sepehr zuckt mit den Schultern. "Wir sind den ganzen Tag damit beschäftigt, Nachrichten zu sichten, Kontakt mit unseren Leuten im Iran zu halten." Der 28-Jährige studiert Fahrzeug- und Motorentechnik in Stuttgart. Als vor drei Monaten, nach dem Tod von Masa Amini im Gewahrsam der iranischen Sittenpolizei, die Menschen im Iran begannen, auf die Straße zu gehen, hat sich die Gruppe in Stuttgart zusammengefunden. Gekannt haben die jungen Leute sich schon vorher aus der Uni, von Partys. Das Sich-Kennen ist wichtig. Es gebe so viele iranische Geheimdienstleute in Deutschland, erzählen sie, da müssen sie einander vertrauen können.

Die Heimat Iran ist nicht vergessen

Wegen dieses Geheimdienstes sollen ihre vollständigen Namen nicht in der Zeitung stehen, sagen sieben der Aktivist:innen, die im Konferenzraum von Kontext sitzen. Sie wollen erzählen, Öffentlichkeit für ihre Landsleute herstellen: "Wir sind das Sprachrohr unseres Volkes." Ihre erste selbst organisierte Demo am 1. Oktober sei gut gelaufen, erzählt Parnian, also machten sie weiter. Parnian hat in Stuttgart Maschinenbau studiert. Vor zehn Jahren kam sie nach Deutschland, weil die Stuttgarter Uni einen guten Ruf hatte, außerdem lebte eine Tante hier. Über das Studium sind viele gekommen. Die 27-jährige Morvarid studiert Informatik, Farhad hat Elektrotechnik abgeschlossen, arbeitet hier. Fariba beendet gerade am KIT in Karlsruhe ihre Promotion in Physik, Siavash hat Maschinenbau- und Energietechnik studiert, er arbeitet nun und Pooya hat nach seinem Wasserbaustudium ebenfalls einen guten Job bekommen.