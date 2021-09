Bürokratie in der Bismarckstraße: Der Verhaltensstörer von nebenan

Junkermann von der Pressestelle des Amtes führt auch an, dass der Handwagen ein "unzureichend beleuchteter Gegenstand" sei. Was damit gemeint ist, bleibt schleierhaft – zumal Haury die Reflektoren, die im Schreiben vom 18. August an Haury gefordert wurden, noch am selben Abend angebracht hat. Schlussendlich verweist die Pressestelle des Amtes auf eine Antragsmöglichkeit als Parklet. Parklets sind provisorische und zeitlich begrenzt aufgestellte Holzbauten mit Bänken in Parkbuchten. Haury dazu: "Ein Parklet ist nur für März bis November beantragbar, von Amts wegen nur sehr vage und auch nicht für unsere Stelle in Aussicht gestellt." Als Angebot höre sich die Möglichkeit eines Parklet-Antrags zwar "blumig" an, "ist aber aus konkreter Erfahrung mit zermürbend langen und unsicheren Genehmigungsprozessen verbunden".

Die Stadt hat Angst vor der "Signalwirkung"

Unterstützung bekommt Haury von Luigi Pantisano, mobilitätspolitischer Sprecher der FrAktion im Gemeinderat: "Ich frage mich, ob das Ordnungsamt nichts Besseres zu tun hat, als BürgerInnen, die ihre Stadt verschönern wollen, mit Verboten und Bußgeldern zu überziehen." Hannes Rockenbauch, Fraktionssprecher der FrAktion merkt zudem an, dass aus Sicht des Bündnisses eine rechtliche Handhabe für das Vorgehen des Ordnungsamts fehle: "Das Ordnungsamt sollte das zur Kenntnis nehmen und die Bußgeldverfahren einstellen."

Seinen Handwagen hat Peter Haury selbst gebaut – er hat bereits mit dem Bau unkonventioneller Dreh-Bühnen für Theaterprojekte Erfahrung. "Ist schon harter Tobak", sagt Haury zu seiner Benennung als "Verhaltensstörer". Die Stadt hat anscheinend Angst vor der "Signalwirkung", wie es im Schreiben vom 18. August an Haury heißt: "Insbesondere Nachahmungen, die noch größere Behinderungen zu befürchten lassen, sollen verboten werden." Haury dagegen wünscht sich eine kooperative Zusammenarbeit: "Ich wäre auch dialogbereit, wenn man mich berät." Insbesondere das Ignorieren der Räder am Wagen seitens der Beamten und die Behauptung einer unzureichenden Beleuchtung trotz Anbringen der geforderten Reflektoren machen ihn zunehmend ratlos: "Wohin wendet man sich da?"

Ein Mädchen auf ihrem Roller nähert sich über den Gehsteig, biegt ab und brettert über die Rampe. Haury schmunzelt, wie selbstverständlich sein neuer Verkehrsweg angenommen wird. Wenig später kommt eine Frau mit ihrem Kind vorbei: "Schööön sieht's aus, was ihr da gebaut habt." Haury: "Wollt ihr 'ne Limo?" In einer Sammlung von "Statements unserer Nachbarn", die Haury auch Bezirksvorstand Bernhard Mellert geschickt hat, begrüßen NachbarInnen den neuen Gemeinschaftsort. Ute und Emre Yay haben beispielsweise "neue Nachbarschaftsbekanntschaften gemacht" und das "in allen Altersgruppen" und "obwohl wir schon über fünf Jahre hier wohnen". Obwohl sie als Autobesitzer um die Parksituation vor Ort wissen, finden sie, dass der Handwagen "eine echte Bereicherung für unsere Straße ist".

Das Ordnungsamt räumte zuletzt ein, dass die Umsetzung eines Parklets tatsächlich keine Alternative für Haury darstelle. Um eine Lösung zu finden, lädt das Ordnungsamt Haury zum Gespräch ein. Auf die Entfernung des Handwagens besteht das Amt trotzdem, genauso wie auf die Zwangsgelder. Dieser Beschluss des Amtes fällt genau auf den Beginn der ersten Stuttgarter Mobilitätswoche. Thema: neue, alternative Mobilitätsformen.