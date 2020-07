Corona und die Folgen: In der Zwischenwelt

Aus diesem Grund wurde im Sozialministerium unter anderem der Rechtsstab Corona Verordnungen installiert. Dafür wurden Juristen aus dem Haus und anderen Ministerien sowie vom Regierungspräsidium abgezogen und auch bereits pensionierte, erfahrene Beamte wieder eingebunden. Erb beispielsweise leitet im Normalbetrieb eigentlich das Referat Rentenversicherung im Sozialministerium.

Die Juristen arbeiten sozusagen im Maschinenraum der öffentlichen Verwaltung. Nur das Ergebnis ihrer Arbeit ist öffentlich sichtbar, aber nicht die Umstände, unter denen diese Ergebnisse zustande kommen. Wenn die Landesregierung Einschränkungen beschließt, formulieren sie dafür rechtssichere Verordnungen. Sie wägen ab, wie stark die Einschränkungen sein müssen, wie sehr Grundrechte berührt werden und wann und mit welchen Maßgaben sie wieder zurückgenommen werden können.

Bereitschaft rund um die Uhr

Seit Mitte März ist das Ministerium sieben Tage in der Woche rund um die Uhr im Alarmzustand gewesen, erzählt Erb, er und seine KollegInnen sind praktisch ständig in Bereitschaft. Je nach Entwicklung der pandemischen Lage musste es schnell gehen. Manchmal wurde an einem Tag eine Verordnung verfasst, mit anderen Ressorts abgestimmt, dem Minister vorgelegt und der hat nachts noch unterschrieben. So entsteht an einem Tag, was im normalen Verwaltungsablauf oft Wochen in Anspruch nimmt.

Manche Verordnung wurde übers Wochenende fertig gestellt, damit am Montag zum Beispiel Einzelhandelsbetriebe mit klaren Hygienevorgaben öffnen konnten. "Wir haben uns immer nach der Infektionslage gerichtet", sagt Erb. Der Grundsatz sei, so wenige Grundrechtseingriffe wie möglich. Aber Erb kann auch die Klagen von Ladenbesitzern und Verantwortlichen in Einrichtungen verstehen, für die dennoch manche Verordnung zu spät gekommen ist, weil sie ihre Läden gerne früher wieder geöffnet hätten oder die Einrichtungen nicht so schnell auf eine neue Rechtslage reagieren konnten.