Banden bilden

Als Robert Habeck das Heizungsgesetz aus der Taufe hob, trendete in den sozialen Medien der Hashtag #IchbinArmutsbetroffen. Es bildete sich eine Sammelbewegung armer Menschen in Deutschland, die von Herzen gern klimabewusst leben würden, denen das Geld aber nur gerade so zum Überleben reicht. Damals beschrieb eine Betroffene in der Wochenzeitung "Freitag" eindrucksvoll ihre Angst vor einem Heizungstausch in ihrem Wohnhaus: Wie hoch wird die Miete dann wohl ausfallen? So niedrig, dass auch weiterhin das Jobcenter sie übernimmt? Und wenn nicht, was dann?

Dass Klimaschutz und Sozialpolitik Hand in Hand gehen können, wenn man es nur richtig angeht, zeigt das Bündnis "Wir fahren zusammen", das die Gewerkschaft Verdi und die Fridays for Future jüngst geschlossen haben. "Zusammen stark" heißt deshalb diese Woche unsere Titelgeschichte. Eine Überschrift, die momentan auch für die riesigen Demonstrationen gelten kann, die sich gegen den immer stärker werdenden Faschismus, gegen die AfD und deren teils menschenverachtende Politik richten ­– ohne dabei Kritik an sozialen Sparmaßnahmen, hetzerischer Polemik und rigoroser Abschiebepolitik der anderen Parteien auszuklammern. Da gibt es Omas gegen rechts, mittelalte Frauen gegen rechts, Hunde gegen rechts, sogar der Spruch "Stupsis scheißen auf die AfD" wurde von unseren Fotografen auf einer der Demos gesichtet, wer auch immer die Stupsis sein mögen.