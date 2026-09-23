Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 808
Debatte

Landtagswahlen

Eine progressive Chance

Landtagswahlen: Eine progressive Chance
|

Datum:

Naht das Ende der CDU? Wird Berlin jetzt sozialistisch? Nach den Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wird geraunt und spekuliert. Immerhin: Es gibt nun die Möglichkeit, dass in beiden Ländern Rot-Rot-Grün regiert.

Rot-Rot-Grün im Angebot. Foto: Joachim E. Röttgers
Rot-Rot-Grün im Angebot. Foto: Joachim E. Röttgers

Die rechtsextreme AfD hat wieder erschreckende Erfolge eingefahren – aber regieren wird sie weder in der Hauptstadt noch im Nordosten. Nun dürfen sich SPD, Linke und Grüne nur nicht allzu dämlich anstellen und sollten in beiden Ländern Koalitionsverträge verhandeln. Es wäre die Chance, zu zeigen, dass eine gerechtere Politik machbar ist und die AfD eben nicht der Heilsbringer. Möglich wären diese progressiven Regierungen auch, weil es die Sahra-Wagenknecht-Partei nicht in die Parlamente geschafft hat – vielleicht ja eine Konsequenz aus dem Ergebnis in Sachsen-Anhalt: Warum sollte man eine Partei wählen, deren Namensgeberin ununterbrochen davon redet, bloß nicht mitregieren zu wollen?

Apropos Mitregieren: In Mecklenburg-Vorpommern haben SPD und Linke schon bisher zusammengearbeitet, man kennt sich, jetzt kommen noch die Grünen dazu – allzu grundlegende Differenzen dürfte es da eher nicht geben. Stimmen aus der nordostdeutschen Linken, Fundamentalopposition wäre besser, sind nicht zu vernehmen. In Berlin ist's komplizierter: Dort gibt es Mitglieder, die nur dann Regierungsverantwortung übernehmen wollen, wenn die reine linke Lehre umgesetzt wird. Spoiler: Das wird nie passieren. Dass die Linke in dieser Republik in absehbarer Zeit absolute Mehrheiten einfährt, ist extrem unwahrscheinlich. Schon alleine, weil sie – jedenfalls bislang – nur Stadt kann, auf dem Land erreicht sie die Leute ganz offensichtlich nicht. Also wird es immer Koalitionen geben müssen. Noch ein Spoiler: Das bedeutet Kompromisse.

Es könnte sich tatsächlich was bewegen

Die zweite Schwierigkeit ist die von Teilen der bürgerlichen Hauptstadtpresse sowie CDU, AfD und Teilen der SPD gerade gepuschte Angst vor Sozialismus. Ja, die Linke will die Wohnungskonzerne vergesellschaften, die Berliner Grünen und die SPD haben entsprechende Parteitagsbeschlüsse – es könnte sich also tatsächlich etwas bewegen.

Und das ruft die Vertreter der Kapitalseite massiv auf den Plan: zu teuer, verschreckt Investoren, und überhaupt: schlimm, schlimm, schlimm. Kanzler Friedrich Merz (CDU) kündigt an, jetzt ganz schnell das Gesetz durchpeitschen zu wollen, das Vergesellschaftungen auf Länderebene verbietet – Koalitionspartner SPD stimmte schon im Juli zu. Dass Vergesellschaftung im Grundgesetz verankert ist, dass Enteignungen für beispielsweise Straßen und Messen an der bundesdeutschen Tagesordnung sind – egal.

So egal wie das Grundgesetz sind Merz übrigens die Wähler:innen. Am Wahlabend erklärte er kurz nach der 18-Uhr-Prognose, bei der die CDU in Mecklenburg-Vorpommern bei 5,5 Prozent lag – das sei zwar bitter, aber nun müsse man durch. Die Reformen würden durchgezogen und er übernehme die Verantwortung (wie und für was eigentlich?).

Am nächsten Tag, Montag, als klar war, dass seine Partei aus dem Landtag geflogen ist, setzte er vor den Kameras eine betrübte Mine auf und behauptete, offenbar hätten Menschen "das Gefühl, dass es in diesem Land nicht mehr gerecht zugeht", damit müsse die CDU sich beschäftigen. Also mit dem Gefühl. Das heißt: Bei 5,5 Prozent wäre ohne Debatte durchgezogen worden, bei 4,9 Prozent mit Nachdenken. Dass es erst diesen Schuss vor den Bug der CDU bedurfte, um festzustellen, dass ihre marktliberalen Ideen in der Bevölkerung nicht gut ankommen, ist erschreckend.

Friedrich Merz meint, es herrsche "das Gefühl, dass es in diesem Land nicht mehr gerecht zugeht". Einkaufende im Tafelladen. Foto: Jens Volle

Friedrich Merz meint, es herrsche "das Gefühl, dass es in diesem Land nicht mehr gerecht zugeht". Einkaufende im Tafelladen. Foto: Jens Volle

Ob die Christdemokrat:innen tatsächlich Grundlegendes an der Schieflage ihrer Reformen von Rente, Sozialhilfe, Arbeitszeit, Pflege und Krankenversicherung ändern, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Denn eines muss man Merz lassen: Er ist ein überzeugter Ideologe. Der freie Markt sorgt für Wachstum und das richtet dann alles. Irgendwie. Tut es nicht, wie unter anderem der Wohnungsmarkt beweist.

Regieren nach Gefühl

Wenn Merz dann auf eine Frage nach möglichen Änderungen bei der Rentenreform irgendwas von gefühlter Ungerechtigkeit redet, weil Privatversicherte schneller Arzttermine bekommen als gesetzlich Versicherte – dann darf man das nicht zu ernst nehmen. Offenbar war ihm das in der Minute eingefallen, er wurde nicht konkreter und sein Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) wusste von nichts.

Die Partei hat für die meisten Menschen keine überzeugenden Inhalte mehr. Wer sich in erster Linie für Renditeinteressen und den Schutz der Superreichen einsetzt, verliert den großen Rest. Wer dann verwundert feststellt, dass Parteien mit Programmen und Forderungen für mehr soziale Gerechtigkeit und Umverteilung Zuspruch erhalten, muss wirklich lange die Realität ausgeblendet haben.

Dass die AfD es schafft, sich darzustellen als wäre sie eine Partei der normalen Leute, obwohl sie ein komplett entgegengesetztes Programm hat, und viele Menschen sie wählen, ist nicht nur besorgniserregend, sondern auch eine Folge der aktuellen Politik. In puncto Reformen hat die Bundes-SPD jetzt die Chance – und die Verantwortung –, tatsächlich zu gestalten. Reformen dürfen nicht darin bestehen, bei denen zu kürzen, die sich nicht wehren können und die Reichen in Ruhe zu lassen. Es reicht nicht, freundlicher mit Wähler:innen zu reden. Es geht um die Inhalte von Reformen. Die müssen gerecht gestaltet werden und dazu gehört auch Umverteilung von oben nach unten.

Am kommenden Samstag sind in ganz Deutschland Demonstrationen angesetzt gegen die geplanten Sozialkürzungen der Bundesregierung. Der DGB ruft auf und wenn viele kommen, könnte das denjenigen in der SPD Rückenwind geben, die in der Koalition Inhalte verändern wollen für eine gerechtere Gesellschaft.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

09.09.2026
Zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
Gruselig

In Sachsen-Anhalt erreicht die rechtsextreme AfD beinahe die absolute Mehrheit, ist einer Regierungsbeteiligung so nahe wie noch nie. Auch wenn das zu erwarten war: scheiße.

8 Kommentare
09.09.2026
AfD-Wahlsieg
Sachsen-Anhalt wählt das Schwein

Fast 44 Prozent für eine gesichert rechtsextreme Partei – das wirft Fragen auf. Deutschlands wichtigster Wahlbeobachter Cornelius W. M. Oettle hat die Antwort im Wahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt gefunden: Die Leute wollen einfach ein Schwein.

7 Kommentare
02.09.2026
Wahl in Sachsen-Anhalt
Vorbereitet auf den Ernstfall

Sollte die AfD in Sachsen-Anhalt regieren, stünde die Freiheit der Wissenschaft ebenso auf dem Spiel wie die von Kunst und Medien. Die Zusammenarbeit zwischen den Ländern wäre Geschichte, die Energieversorgung geriete in Turbulenzen. In…

1 Kommentar
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 808 vom 23.09.2026

Wahlkatastrophe für die Union
Selbst Klopp kann die CDU nicht retten

Friedrich Merz verliert den Rückhalt seiner Partei. Was die CDU noch nicht weiß: Auch sie selbst ist…

5 Kommentare
Krieg im Südlibanon
Bleiben oder zurück nach Deutschland?

Im libanesischen Grenzgebiet zu Israel sind die meisten Dörfer zerstört und verlassen. Nur in drei…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

1 Kommentar verfügbar

  • Bodo Sinn
    vor 7 Stunden
    Antworten
    Zur aktuellen Debatte:
    Der Minischderpräsident und seine grünen Parteigenossen sollten sich überlegen, ob Sie diese rechte Kampagne wirklich weitertreiben wollen.
    In anderen Bundesländern paktiert Ihr Koalitionsparnter offen mit den Rechtsextremen (Stolpersteine) .
    Wo bleibt hier die Forderung…
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 808 / Pingpong um die Oper / B. Letta / vor 1 Stunde 42 Minuten
Leider verstehen vielen Menschen nicht den Unterschied zwischen der sinnvollen Sanierung einer wichtigen Infrastruktur oder einer kulturellen Einrichtung mit internationalem hervorragendem Ruf und einem kropfunnötigen Schwachsinnsprojekt wie S21, welches...

Ausgabe 808 / Selbst Klopp kann die CDU nicht retten / Reinhold J. Pluhar / vor 4 Stunden 44 Minuten
Der schon wieder: Volksparteien benötigen ein Volk. Wo die Bürger sich zunehmend nur noch als Partikularinteressenten verstehen, wird es schwierig. CDU/CSU hatten es anfangs geschafft, einige Partikularinteressen zusammenzufassen, wobei die meisten -...

Ausgabe 808 / Eine progressive Chance / Bodo Sinn / vor 4 Stunden 48 Minuten
Zur aktuellen Debatte: Der Minischderpräsident und seine grünen Parteigenossen sollten sich überlegen, ob Sie diese rechte Kampagne wirklich weitertreiben wollen. In anderen Bundesländern paktiert Ihr Koalitionsparnter offen mit den Rechtsextremen...

Ausgabe 808 / Anstand haben – oder nicht / Irene Waller / vor 8 Stunden 59 Minuten
Ich schätze die Arbeit von Frau Henkel-Waidhöfer sehr und mag auch den Podcast. Das Zuhören aber fällt mir bisweilen schwer, könnte Frau H-W noch mal kurz ihren eigenen Tonfall überprüfen? Nix für ungut

Ausgabe 808 / Selbst Klopp kann die CDU nicht retten / Jens Spahn hat die Nase voll. Nur wovon? / vor 1 Tag 16 Minuten
Naja, der Sprössling (die Sprösslingin?) von Jens Spahn dürfte jedenfalls immer mal wieder die Hosen voll haben... Ob Spahn (oder sein Mann) das Kind aber 'pampert' und dann die Nase voll vom kindlichen Kotgeruch hat? Oder stellen die Eltern doch...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!