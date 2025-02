Bundestagswahl: Fünf-Prozent-Falle

Die AfD könnte auch dann ein Drittel der Mandate und damit eine Sperrminorität erhalten, wenn ihr Ergebnis unter 30 Prozent bleibt. Grund: Die Fünf-Prozent-Hürde sorgt dafür, dass die Stimmen der kleinen Parteien unter den großen aufgeteilt werden. Millionen Wähler:innen werden so um ihr Votum betrogen.

Die Fünf-Prozent-Falle hat bereits zwei Mal – in Brandenburg und Thüringen – dazu geführt, dass die AfD eine Sperrminorität erhalten hat, womit Änderungen der Verfassung, besonders gewichtige Gesetze oder die Wahl von Verfassungsrichtern erschwert werden. In Brandenburg genügten der Weidel-Partei im Herbst 29,2 Prozent der Stimmen, um über ein Drittel der Mandate zu ergattern.

Nur in Sachsen schrammte die AfD mit 40 von 120 Sitzen knapp an der Sperrminorität vorbei. Denn die Leipziger haben strategisch gewählt und in zwei Wahlkreisen ihre Erststimme gezielt den Kandidaten der Linken gegeben, die so zwei Direktmandate gewinnen konnten. Dies genügte, um in den sächsischen Landtag mit nur 4,5 Prozent der Stimmen einzuziehen. In Brandenburg dagegen gelang dies den Linken nicht. Auch Grüne, FDP und sonstige Kleinstparteien haben die geforderten fünf Prozent der Stimmen nicht erreicht. Jeder siebte Wähler (14,3 Prozent) hat damit einer Partei zu zusätzlichen Mandaten verholfen, die er nicht gewählt hatte. Etliche dieser Mandate kassierte die AfD.