Erwartungen an 2024: Nobelpreis für Dieter Nuhr

Das neue Jahr wird Großes für uns bereithalten. Unser Autor Cornelius W. M. Oettle "freut" sich auf die ersten AfD-Ministerpräsidenten, auf den Kollaps von X, den Kollaps der Deutschen Bahn und seinen eigenen.

Kein Ausblick ohne Rückblick. Das entscheidende und richtungsweisende Ereignis 2023 war für mich dieses: Schriftstellerin Verona Pooth avancierte zur Spiegel-Bestseller-Autorin mit ihrem Buch "Die Supermilf". Dementsprechend rechne ich 2024 mit dem Nobelpreis für Dieter Nuhr.

Nicht zu verwechseln ist "Die Supermilf" übrigens mit dem bei der Google-Suche nach Pooths Werk ebenfalls zu findenden Ü18-Roman "Die Milf – heimlich aufgebockt", der laut Inhaltsangabe vom Protagonisten Steffen erzählt, welcher bei seinem Kumpel Rico übernachtet. Mitten in der Nacht weckt ihn ein Geräusch aus den Räumlichkeiten der Mutter, jener "reifen Frau mit den üppigen, attraktiven Reizen", die – oh Gott, sorry, jetzt schweife ich in meinen Texten ja schon ab, bevor hier überhaupt etwas steht, wovon sich abschweifen ließe. Nur dies noch: Der Online-Buchhändler "Weltbild", der lange in Besitz der katholischen Kirche war, bietet "Die Milf – heimlich aufgebockt" im sogenannten "Family Sharing" an, das er mit folgenden Worten bewirbt: "eBooks und Audiobooks (Hörbuch-Downloads) mit der Familie teilen und gemeinsam genießen." Viel Spaß!

Nun aber zurück in die Zukunft. Auf welche Ereignisse, die 2024 für uns bereithält, kann man sich freuen? "Auf keine!", hätte ich spontan geantwortet, weil ich mich nach den jüngsten Katastrophenkalenderdurchgängen an kein einziges Jahr erinnern kann, in dem sich das Blatt mal zum Besseren gewendet hätte. Die meisten vollbringen glücklicherweise aber noch immer die respektable kognitive Leistung, für all das Übel lediglich die Jahreszahl verantwortlich zu machen ("Scheiß 2023!!"), um nicht das zugrundeliegende Wirtschafts- und Gesellschaftssystem als dessen Wurzel anerkennen zu müssen.

Im Rückblick wird's noch gut aussehen

Da sich die Zusammenhänge kapitalistischer Produktionsweise, atemraubender Ungleichheit und beinharter Faschisierung aber kaum noch ignorieren lassen, fliehen die Scheuklappendeutschen zusehends aus dem Politischen ins Private, schauen zur Ablenkung immer mehr Serien, fachsimpeln über immer mehr Sportarten (Profifußball, Amateurfußball, Herrenfußball, Handball, Basketball, Football, im Kreis fahrende Motoren, Wintersport, Tennis, Pfeilewerfen - irgendwas ist zum Glück immer) und zeugen blindlings Kinder, als ob sie diesen armen Kleinen eine lebenswerte Welt hinterlassen würden.