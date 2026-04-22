Jörg Schweigards "Eine neue Ästhetik des Lebens": Die Kraft der Demokratie neu erzählen

Ergänzt wird dieses Panorama durch Persönlichkeiten, die abseits der etablierten politischen und kulturellen Institutionen wirkten und gerade darin eine eigene politische Sprengkraft entfalteten. So zeichnet Schweigard das Porträt der Schriftstellerin Anni Geiger-Gog, die mit ihren Kinder- und Jugendbüchern soziale Ungleichheit thematisiert und pädagogische Impulse für ein solidarisches Gemeinwesen setzt. Ihre Werke verbinden erzählerische Leichtigkeit mit klarem politischem Anspruch: Sie werben für Gerechtigkeit, Empathie und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ihr Ehemann, der Publizist Gregor Gog, ist eine schillernde Figur der Stuttgarter Bohème. Als Initiator der "Bruderschaft der Vagabunden" und Herausgeber der Straßenzeitung "Der Kunde" gibt er jenen eine Stimme, die am Rand der Gesellschaft stehen. Der von ihm organisierte internationale Vagabundenkongress 1929 in Stuttgart wird zu einem internationalen Spektakel: Weltweit berichten über 500 Zeitungen, selbst in Ägypten und China liest man darüber. Um Protagonisten wie Gregor Gog und Anni Geiger-Gog verdichtet sich ein Milieu, das eine progressive politische Kultur nicht nur in Parlamenten oder Redaktionen verortet, sondern im Alltag, in alternativen Lebensformen, in künstlerischen und sozialen Experimenten. Ihre Arbeit zeigt, dass Demokratie mehr ist als institutionelle Ordnung: Sie ist auch eine Frage sozialer Praxis, kultureller Teilhabe und gelebter Solidarität.

Demokratie braucht Emotionen

Was Schweigards Buch jedoch besonders wertvoll macht, ist sein Blick auf die Gegenwart. Im Gespräch mit Kontext formuliert er eine zentrale These: Demokratie dürfe sich nicht allein auf Rationalität und Aufklärung verlassen. Denn ihre Gegner arbeiten mit Emotionen, mit Identitätsangeboten und eingängigen Symbolen. "Strahlkraft erlangt die Demokratie nur dann, wenn sie selbst kraftvolle Bilder entwirft", sagt Schweigard. Das bedeute nicht, populistische Narrative zu übernehmen – wohl aber, demokratische Werte emotional erfahrbar zu machen. Gerade in sozialen Medien müsse die Demokratie sichtbarer, greifbarer werden. Sein Vorschlag, die Geschichte der Weimarer Republik in Form einer Graphic Novel zu erzählen, ist mehr als ein didaktischer Einfall. Er verweist auf ein grundlegendes Problem politischer Bildung: Sie ist oft text- und kopflastig und erreicht viele Menschen nicht mehr.