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Ausgabe 786
Zeitgeschehen

Jörg Schweigards "Eine neue Ästhetik des Lebens"

Die Kraft der Demokratie neu erzählen

Jörg Schweigards "Eine neue Ästhetik des Lebens": Die Kraft der Demokratie neu erzählen
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Es ist ein Buch, das historische Tiefenschärfe mit erzählerischer Lebendigkeit verbindet – und gerade darin seine politische Aktualität entfaltet: Der Stuttgarter Historiker und Journalist Jörg Schweigard legt eine kenntnisreiche und packend geschriebene Studie zu Stuttgart in der Weimarer Republik vor.

Der Hindenburgbau vis-à-vis des Stuttgarter Hauptbahnhofs, 1928. Fotos: Schmetterling Verlag
Der Hindenburgbau vis-à-vis des Stuttgarter Hauptbahnhofs, 1928. Fotos: Schmetterling Verlag

Das reich bebilderte Werk ist mehr als ein Beitrag zur Regionalgeschichte. Es ist gerade in Zeiten einer spürbaren Krise demokratischer Gewissheiten ein kraftvolles Plädoyer für die Demokratie. Jörg Schweigard, Historiker und Journalist, rückt in seinem eben erschienenen Buch "Eine neue Ästhetik des Lebens – Wegbereiter der Moderne im Stuttgart der Roaring Twenties 1919–1933" Stuttgart als einen zentralen Schauplatz der Zwischenkriegsmoderne ins Licht. Und widerspricht damit implizit der Fixierung vieler Historiker auf Berlin. "Wenn man sieht, welche Persönlichkeiten in dieser Zeit in Stuttgart waren, dann muss man zugeben, dass es noch mehr liberale und fortschrittliche Städte in Deutschland gab", betont er im Gespräch mit Kontext. Tatsächlich entfaltet sich in seinem Buch ein vibrierendes Stuttgart-Panorama: eine Stadt als Experimentierfeld für neue Lebensformen, neue Kunst, neue Politik.

Die Jahre zwischen 1919 und 1933 erscheinen bei Schweigard nicht als bloße Vorgeschichte der Katastrophe, sondern als ein offener Möglichkeitsraum. Inspiriert vom Zeitzeugen Sebastian Haffner beschreibt er eine "neue Ästhetik des Lebens" – einen Aufbruch, der alle Bereiche durchdringt: von Architektur und Design bis zu Körperkultur und Sport, Medien und Alltagsleben. Keine Frage: Diese Moderne war eminent politisch. Sie stellte Gewissheiten infrage, rüttelte an Hierarchien und eröffnete neue Freiheiten. 

Revolutionär: Weißenhofsiedlung, 1927. Sie verkörpert eine demokratische Ästhetik des Alltags.

Revolutionär: Weißenhofsiedlung, 1927. Sie verkörpert eine demokratische Ästhetik des Alltags.

Die Weißenhofsiedlung etwa steht exemplarisch für diesen Umbruch: Sie revolutionierte das Wohnen und verkörperte eine neue, demokratische Ästhetik des Alltags. Zugleich arbeitet Schweigard die zeittypischen Ambivalenzen heraus. Fortschritt und Reaktion existierten nebeneinander, oft im direkten Konflikt. Die liberale Presse wurde als "Asphaltpresse" diffamiert – ein Echo, das heute im Schlagwort "Lügenpresse" unüberhörbar nachhallt. Auch die Verrohung der politischen Debatte, die Polarisierung und das Erstarken extremistischer Kräfte erscheinen in beklemmender Parallelität zur Gegenwart.

Weimar und heute: Parallelen – und Unterschiede

Schweigard zieht diese Linien bewusst, ohne in platte Gleichsetzungen zu verfallen. Ja, auch heute gibt es wirtschaftliche Unsicherheiten, Inflationsängste, strukturelle Krisen – in Stuttgart etwa sichtbar an der Transformation der Autoindustrie und der Wohnungsnot. Und ja, auch heute erleben wir eine Erosion des zivilisierten Diskurses. Doch es gibt entscheidende Unterschiede: Die Bundesrepublik verfügt über stabilere Institutionen, einen ausgebauten Sozialstaat und eine breite zivilgesellschaftliche Basis. Die Proteste für Demokratie, die in jüngster Zeit vielerorts sichtbar wurden, seien gegen Ende der Weimarer Republik kaum denkbar gewesen, betont der Autor in der Einleitung seines Buchs. Gerade deshalb versteht Schweigard Geschichte als Mahnung und Inspiration zugleich. Die Weimarer Republik sei nicht zwangsläufig gescheitert. Ihr Untergang war keine historische Notwendigkeit, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen – und Versäumnisse.

Erich Schairer in der Redaktion der "Sonntags-Zeitung", 1932.

Erich Schairer in der Redaktion der "Sonntags-Zeitung", 1932.

Zu den großen Stärken des Buches gehört die Galerie prägender Persönlichkeiten, die Schweigard mit erzählerischem Gespür lebendig werden lässt. Da ist etwa der Industrielle Robert Bosch, der nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch Verantwortung übernimmt. Früh erkennt er, dass soziale Gerechtigkeit eine Voraussetzung für demokratische Stabilität ist, und setzt sich für faire Arbeitsbedingungen und soziale Sicherung ein. Oder der Sozialdemokrat Kurt Schumacher, der kompromisslos gegen die Feinde der Demokratie Stellung bezieht – eine Haltung, die ihn später ins Konzentrationslager bringt. Im Kontrast dazu stehen ambivalente Figuren wie Eugen Bolz, der sein Leben zwar im Widerstand gegen den NS verliert, dessen autoritäre Neigungen und langjährige Fehleinschätzung rechtsextremer Kräfte aber auch exemplarisch für die Erosion demokratischer Kultur stehen. Auch die Rolle der Medien wird differenziert beleuchtet, etwa am Beispiel des Journalisten Erich Schairer, der mit seiner "Sonntags-Zeitung" eine unabhängige, demokratische Öffentlichkeit verteidigt – gegen Sensationslust und politische Vereinnahmung.

Die "neue Frau" und die kulturelle Moderne

Erhellend ist Schweigards Blick auf die gesellschaftlichen Umbrüche. So ist die Weimarer Republik auch die Geburtsstunde der "neuen Frau". Persönlichkeiten wie Mathilde Planck oder Else Kienle kämpfen für Rechte, Bildung und Selbstbestimmung. Ein prominentes Beispiel ist Gerda Taro, geboren in Stuttgart, die als eine der ersten Kriegsfotografinnen Geschichte schreibt und mit nur 27 Jahren im Spanischen Bürgerkrieg stirbt. Ihr Leben steht exemplarisch für die Verflechtung von persönlicher Emanzipation und politischem Engagement – und für die Tragik einer Epoche, die ihre besten Kräfte zerstörte.

Die Schriftstellerin Anni Geiger-Gog mit Sohn und Ehemann, dem Publizisten Gregor Gog.

Die Schriftstellerin Anni Geiger-Gog mit Sohn und Ehemann, dem Publizisten Gregor Gog.

Ergänzt wird dieses Panorama durch Persönlichkeiten, die abseits der etablierten politischen und kulturellen Institutionen wirkten und gerade darin eine eigene politische Sprengkraft entfalteten. So zeichnet Schweigard das Porträt der Schriftstellerin Anni Geiger-Gog, die mit ihren Kinder- und Jugendbüchern soziale Ungleichheit thematisiert und pädagogische Impulse für ein solidarisches Gemeinwesen setzt. Ihre Werke verbinden erzählerische Leichtigkeit mit klarem politischem Anspruch: Sie werben für Gerechtigkeit, Empathie und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ihr Ehemann, der Publizist Gregor Gog, ist eine schillernde Figur der Stuttgarter Bohème. Als Initiator der "Bruderschaft der Vagabunden" und Herausgeber der Straßenzeitung "Der Kunde" gibt er jenen eine Stimme, die am Rand der Gesellschaft stehen. Der von ihm organisierte internationale Vagabundenkongress 1929 in Stuttgart wird zu einem internationalen Spektakel: Weltweit berichten über 500 Zeitungen, selbst in Ägypten und China liest man darüber. Um Protagonisten wie Gregor Gog und Anni Geiger-Gog verdichtet sich ein Milieu, das eine progressive politische Kultur nicht nur in Parlamenten oder Redaktionen verortet, sondern im Alltag, in alternativen Lebensformen, in künstlerischen und sozialen Experimenten. Ihre Arbeit zeigt, dass Demokratie mehr ist als institutionelle Ordnung: Sie ist auch eine Frage sozialer Praxis, kultureller Teilhabe und gelebter Solidarität.

Demokratie braucht Emotionen

Was Schweigards Buch jedoch besonders wertvoll macht, ist sein Blick auf die Gegenwart. Im Gespräch mit Kontext formuliert er eine zentrale These: Demokratie dürfe sich nicht allein auf Rationalität und Aufklärung verlassen. Denn ihre Gegner arbeiten mit Emotionen, mit Identitätsangeboten und eingängigen Symbolen. "Strahlkraft erlangt die Demokratie nur dann, wenn sie selbst kraftvolle Bilder entwirft", sagt Schweigard. Das bedeute nicht, populistische Narrative zu übernehmen – wohl aber, demokratische Werte emotional erfahrbar zu machen. Gerade in sozialen Medien müsse die Demokratie sichtbarer, greifbarer werden. Sein Vorschlag, die Geschichte der Weimarer Republik in Form einer Graphic Novel zu erzählen, ist mehr als ein didaktischer Einfall. Er verweist auf ein grundlegendes Problem politischer Bildung: Sie ist oft text- und kopflastig und erreicht viele Menschen nicht mehr.

Buchcover: Schmetterling Verlag

Buchcover: Schmetterling Verlag

So gelesen ist "Eine neue Ästhetik des Lebens" weit mehr als ein historisches Sachbuch. Es ist ein Plädoyer dafür, Demokratie nicht als Selbstverständlichkeit zu begreifen, sondern als lebendige, gestaltbare Praxis. Die Geschichten, die Schweigard erzählt, sind Geschichten von Mut, von Engagement, von Verantwortung – aber auch von Versagen, Fehleinschätzungen und verlorenen Chancen. Gerade in dieser Ambivalenz liegt ihre Kraft. Denn sie zeigen: Demokratie ist keine abstrakte Ordnung. Sie lebt von den Menschen, die sie tragen – oder eben nicht. In einer Zeit, in der demokratische Werte erneut unter Druck geraten, erinnert Schweigards Buch daran, was auf dem Spiel steht. Und es macht Mut, die Demokratie nicht nur zu verteidigen, sondern sie neu zu erzählen.


Jörg Schweigard: Eine neue Ästhetik des Lebens. Wegbereiter der Moderne im Stuttgart der Roaring Twenties 1919–1933. Stuttgart, Schmetterling Verlag 2026. 328 Seiten, 24,80 Euro.

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