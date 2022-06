IG Metall und Rente: Arbeiter, an die Börse!

Gegner:innen des Sozialpartnermodells gibt es besonders in Nordrhein-Westfalen, von den IG-Metall-Geschäftsstellen Nürnberg, Aalen, Trier, Osnabrück, Salzgitter kamen beim Gewerkschaftstag eindeutige Ablehnungen. Prominentester Gegner des Modells in der Gewerkschaft ist Hans-Jürgen Urban vom Vorstand der IG Metall, dort zuständig für Sozialpolitik. Er sagt: "Der weitere Ausbau eines kapitalgedeckten Alterssicherungssystems als zweite Säule für die Alterssicherung geht grundsätzlich in die falsche Richtung." Die Kapitalmärkte würden immer unberechenbarer und zudem entspreche das Sozialpartnermodell nicht mehr dem sozialstaatlichen Sicherungsanspruch. Den er, Urban, noch hochhält. Er sei kein Gegner von betrieblicher Alterssicherung, aber nicht so. Denn das Modell von Nahles räume zwei Dinge ab, die bislang obligatorisch waren für die Gewerkschaft, sagt Urban: die Mindestsicherung, dass also mindestens das eingezahlte Geld zurückbezahlt wird, und die Haftung der Arbeitgeber.

Urban geht es also um eine grundsätzliche Politikausrichtung, Zitzelsberger sieht's pragmatisch. Letzterer sagt, er habe sich nun monatelang mit dem Thema auseinandergesetzt, mit Versicherungsexpertinnen und Juristen geredet, auch mit Südwestmetall und meint: "Mit klaren Regeln für die Absicherungen können wir da etwas Tragfähiges hinbekommen für die jüngere Generation. Ansonsten sehe ich keine Chance, für sie eine bessere Alterssicherung hinzubekommen." Er hebt hervor, dass die Einzahlungen von einem extra von den Tarifpartnern einzurichtenden Gremium verwaltet werden und nicht von einer privaten Versicherung. Aber was ist mit der fehlenden Garantie für die Beschäftigten? Der Stuttgarter: "Wir haben alles Mögliche durchgerechnet und sind zu dem Schluss gekommen: Das trägt. Und wenn der Himmel runter fällt, sind sowieso alle Spatzen tot." Soll heißen: Sollte es zu einem Crash wie am schwarzen Freitag 1929 kommen, "dann wäre das Geld auch weg, wenn die Arbeitgeber haften müssten".

Hans-Jürgen Urban überzeugt das nicht. Er hat jüngst mehrere Aufsätze geschrieben, in denen er einen anderen Weg für eine bessere Altersversorgung entwickelt haben will. "Soli-Rente plus" nennt er es. Das sieht vor, zusätzlich in die gesetzliche Rente einzahlen zu können, um am Ende eine höhere Rente zu bekommen. Das allerdings ist derzeit nur begrenzt erlaubt, hier müsste also der Gesetzgeber handeln. "Damit würde man die gesetzlich Rente stärken", sagt Urban und findet das sozialpolitisch wichtiger als den Finanzmarkt zu bedienen.

Das Sozialpartnermodell passt gut zur FDP

"Wenn der Gesetzgeber dazu bereit ist, kann man das machen", sagt Zitzelsberger, der sich selbst übrigens auf der ideologisch sicheren Seite sieht. Laut Marx gehe es bei der Überwindung des Kapitalismus zunächst darum, dass die Arbeiter sich die kapitalistischen Produktionsmittel aneignen – und das könne man über den Kapitalmarkt. Ist Zitzelsberger Marxist? Er lacht. "So betrachtet, bin ich eigentlich Marxist."

Zudem verweist er auf die Aufgabe der IG Metall: "Für was zahlen unsere Mitglieder Beiträge? Damit wir für gute Arbeitsbedingungen sorgen." Zu denen auch eine gute Alterssicherung gehöre. Ist das dann nicht reine Klientelpolitik, wie sie jeder Berufsverband betreibt? "Nein", wehrt sich Zitzelsberger. "In erster Linie sind wir eine gesellschaftspolitische Kraft, die für die Mitglieder da ist." Ja, was nun? Wenn die IG Metall tatsächlich so ein System wie das Sozialpartnermodell umsetze, könne das zu einem breiten System für viele Arbeitnehmer:innen werden, meint er. "Dann hätten wir für Millionen von Menschen eine gute Altersvorsorge hinbekommen."

Große Pläne. Die gut zu einem Vorhaben der Ampelkoalition passen: Im Koalitionsvertrag ist festgelegt, dass das bisherige, stabile umlagefinanzierte System ergänzt werden soll mit Elementen aus der Kapitaldeckung. Eine Aktienrente light, die die FDP durchgesetzt hat. Für die Liberalen sicherlich nur ein Einstieg in ein gänzlich anderes Rentensystem.

Exakt das will Urban nicht. "Das Sozialpartnermodell öffnet die Schleusen in die falsche Richtung." Zudem kommt es nur für Arbeitnehmer:innen in Frage, für die so etwas tarifvertraglich vereinbart wurde, so will es das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Allerdings arbeitet gerade noch die Hälfte der Beschäftigten mit Tarifvertrag. Und längst nicht jede Gewerkschaft setzt sich für das Sozialpartnermodell ein.

Sollte das Modell sich in der IG Metall durchsetzen, wird es sicherlich noch ein bis drei Jahre dauern, bis es tatsächlich an den Start gehen kann – für jüngere Beschäftigte, denn bis etwas ausgezahlt werden könnte, dauert es. In Tarifverhandlungen dürfte es jedenfalls einen zusätzlichen Konflikt geben: Da die IG Metall darauf beharrt, dass die Beiträge der Arbeitgeber nicht vom Lohn abgezogen werden sollen, werden diese argumentieren: Dann muss die Lohnerhöhung niedriger ausfallen. Viel Vergnügen.