Wagenburg Tübingen: "Früher sind wir hier mit Kerzen rumgelaufen"

"Gerade dadurch, dass die Umstände manchmal ein bisschen widriger sind, fühle ich mich als Bewohnerin der Wagenburg", berichtet Jenny Pfeiffer. "Luxus ist bei uns einfach nicht vorhanden. Wir führen ein so minimalistisches Leben, da hat man nicht den Platz, um sich mit vielen Dingen zu umgeben. Du gewinnst an Freiheit, weil du weißt, du kannst auch mit wenig klarkommen. Ich sehe mich auch als einen Gemeinschaftsmenschen und glaube, dass ich mich durch die Auseinandersetzungen in der Gruppe weiterentwickelt habe." Und Peter Weiß sagt: "Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, in einer Großfamilie. Dann habe ich im Ziviwohnheim gelebt. Irgendwann hatte ich für zwei Monate eine Wohnung in der Stadt mit 70 Quadratmetern. Ich habe mich dort eher einsam und unwohl gefühlt. Seither wohne ich in den Wagen."

Die sind heute nicht mehr so, wie sie zu Anfang waren. Die langen Partys, die Nächte am Lagerfeuer gibt es nur noch selten. Die Wagenburgmenschen sind im Alltag angekommen, leben auf kleinem Raum mit geringen Ressourcen, auf sich gestellt, mit Hühnern, Kühen, Katzen, Hunden am Rande der Tübinger Zivilisation. Die bislang älteste Bewohnerin war fast 90 Jahre alt und starb vor zwei Jahren. Viele sind längst weit über 50 und möchten dort auch alt werden. "Ein bisschen spießig sind wir schon geworden", sagt Peter Weiß und lacht. "Vor 30 Jahren waren wir wilder."

Transparenzhinweis: Ursprünglich stand im Text, dass in Deutschland viele Wagenburgen "am Rande der Legalität" existieren. Die entsprechende Stelle war ungenau und wurde entfernt. Es gibt keine aktuellen und umfassenden Befunde darüber, wie viele Wagenburgen in Deutschland inzwischen legal existieren.