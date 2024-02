Ethnopsychoanalyse und Haare: HJ-Rasur in Teheran

Bis heute hört man beim Herrenfriseur im Iran: "Almani bezan ... Madrese irad migireh", Schnitt "im deutschen Stil, sonst gibt's Ärger in der Schule". Dabei ist die Frisur ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg.

Fade Cut, Low Fade, High Fade, Scissor Fade – die moderne Herrenfrisur dreht sich 2024 vor allem darum, möglichst perfekt rasiert zu werden. Fast auf null Millimeter rasierte Seiten, oben lang, ein fließender Übergang. Kaum ein anderes Geräusch ist in Herrensalons und Barbershops so präsent wie das Surren der Rasiermaschine. Herausgewachsene Haarspitzen, lange Mähnen und Zottelköpfe werden damit wieder auf Linie gebracht. Der rasierte Kopf als Zeichen vermeintlicher Männlichkeit in einer Zeit, in der diese immer mehr infrage gestellt wird. Da scheint es passend, dass diese Frisuren aus einer Zeit stammen, in der Männlichkeit, Härte und Disziplin ideologisch geförderte Ideale waren und in der Uniformität den Zeitgeist geprägt haben: eine Ära, in der die Haare entweder unter dem Hemd einer Militär- oder der Mütze einer Schuluniform verborgen werden sollten. Der deutsche Schnitt, die HJ-Rasur – damit ist nichts anderes gemeint als die gängige Frisur der Jungen in der Hitlerjugend während der NS-Zeit.

Atatürk, Hitler, Schah: ein komplexer Austausch

Der Hitlerjugend-Schnitt – gekennzeichnet durch enganliegende Seiten, einen verblassenden Übergang und ein längeres Deckhaar – war ein Symbol für Konformität und Loyalität zur nationalsozialistischen Ideologie.

Doch nicht nur in Deutschland war die Begeisterung in der Zeit groß für Disziplin und Härte. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte sich unter Mustafa Kemal Atatürk der türkische Befreiungskampf gegen das Osmanische Reich in Bewegung. Unter deutschen Rechtsextremen löste Atatürk damit das "Türkenfieber" aus, die nationalistische Bewegung diente den Nazis damals als Inspiration und Leitbild. Am zehnten Jahrestag der türkischen Republik 1933 marschierten SA-Leute vor der türkischen Botschaft in Berlin auf, ein symbolisches Treffen zweier politischer Bewegungen. Die Nationalsozialisten gratulierten der kemalistischen Bewegung, die fortan als Einflussquelle für Autorität und Disziplin diente. Und die wiederum wurden zum Vorbild für den Monarchen Reza Schah im Iran.