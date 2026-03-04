Björn Höcke in Reutlingen: Auftritt um 19.33 Uhr

Mittlerweile ist eine Dreiviertelstunde vergangen, Sandro Scheer tritt ans Mikro. Zunächst wird aber ein Video mit Redeausschnitten von Markus Frohnmaier abgespielt. Das ist insofern interessant, als Frohnmaier zunächst auch für diese Veranstaltung angekündigt war, dann aber plötzlich nicht mehr. Der AfD-Bundestagsabgeordnete, der in Baden-Württemberg den Spitzenkandidaten der AfD gibt (aber nicht für den Landtag kandidiert), war im Wahlkampf bemüht, seine Partei als bürgerlich-konservativ darzustellen. Das Image lässt sich mit Höcke nicht bedienen, also bleibt er diesem Abend fern.

Scheer ist erst seit dem 1. April im Landtag, weil er nachgerückt ist für Hans-Jürgen Goßner, der in den Bundestag gekommen ist. Er gilt als Rechtsaußen unter Rechtsaußen, seine Rede besteht vorwiegend aus Anekdoten, Verächtlichmachung politischer Gegner und für die Forderung "GEZ abschaffen" bekommt er viel Applaus. Landespolitik kommt nicht vor.

Patriotismus ist hier die Lösung für alles

Und dann Höcke. Mit Headset steht er auf der Bühne, oft legt er die Handflächen wie zum Gebet vor seine Brust, beugt sich nach vorne mit geöffneten Armen: ein Demütiger, einer, der mit seiner meist ruhigen und beschwörenden Tonlage genau weiß, wie er die Leute kriegt – mit Gefühlen, nicht mit Fakten. Die Nazi-Keule interessiere ihn nicht, sagt Höcke, hat aber das Bedürfnis, seine zweimalige Verurteilung für die Verwendung einer Naziparole "einzuordnen". Wenig überraschendes Ergebnis: Das sei ein politischer Prozess gewesen, natürlich "eines Rechtsstaats unwürdig". Die Parole selbst sagt er nicht, dafür ruft eine Zuhörerin aus den vorderen Reihen "Alles für Deutschland!" – eine Losung der SA, die gerne in Dolche graviert wurde.

Höcke meint: "Wir kämpfen einen völlig moralischen Kampf", die Altparteien aber seien allesamt unmoralisch. So geht es nun etwa eine Stunde lang weiter. Hier die Guten, da die Bösen. Und warum ist die AfD gut? Weil da die Patrioten sind. Die "Kartellparteien" machten Politik gegen die Bevölkerung und wenn das so weitergehe, sei "in zehn, zwanzig Jahren von Deutschland nichts mehr übrig". Er sei kein Ideologe und ein Freund der Meinungsfreiheit, behauptet der 54-Jährige, um zehn Minuten später anzukündigen, dass eine AfD an der Macht "die bunten Ideologen aus Kitas und Schulen vertreiben" würde.