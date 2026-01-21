Jesid:innen vor der Abschiebung: Ein Schutzprogramm fehlt

Der baden-württembergische Experte Jan Ilhan Kizilhan hatte damals die Frauen für das viel gefeierte Sonderkontingent Jesidinnen für den grünen Ministerpräsidenten ausgewählt. Dafür erhielt Winfried Kretschmann viel Lob, Baden-Württemberg bekam mit der jungen Nadia Murad (nicht verwandt mit Zainab Murad) eine spätere Friedensnobelpreisträgerin. Doch die Verantwortung geht weiter. Der renommierte Psychologe Kizilhan hat immer wieder geworben für den Nachzug der Ehemänner und für ein zweites Sonderkontingent für Baden-Württemberg. Bisher erfolglos. Der schwarze Koalitionspartner blockierte, wo es ging, obwohl beide Forderungen im grün-schwarzen Koalitionsvertrag stehen.

Eine, die sich über die Initiative in NRW freut, ist Muhterem Aras. "Die Vorlage aus NRW ist eine Steilvorlage, um die CDU in die richtige Richtung zu bewegen", sagt die Stuttgarter Landtagsabgeordnete der Grünen gegenüber Kontext. Schließlich scheint dort eine schwarz-grüne Regierung zu schaffen, was der grün-schwarzen in Baden-Württemberg nicht gelingt, weil die CDU mauert. Aras, die hier ausdrücklich als Abgeordnete und nicht als Landtagspräsidentin sprechen will, hat die Bilder des Genozids vor Augen. Nicht verantwortbar sei es, die Menschen, die in diesem Land versklavt worden seien, dorthin zurückzuschicken. "Wir haben mit dem Sonderkontingent gezeigt, was Baden-Württemberg kann", sagt die Politikerin. "Ein weiteres Schutzprogramm gegen Abschiebung würde dem Land gut zu Gesicht stehen."

"Abschiebestopp für Jesid:innen absolut notwendig"

Am 28. Januar tagt der baden-württembergische Europaausschuss. Ein Fachgremium, das sich mit Themen beschäftigt, die über die Landesgrenzen hinausgehen. Dort waren die Jesid:innen schon mehrfach Thema. Eine Gelegenheit, die NRW-Initiative zum Vorbild im Südwesten zu nutzen. Damit sich – um einmal die Menschen hinter dem politischen Geschacher zu sehen – Zainab Murads Mann nicht mehr vor Abschiebung fürchten muss.

Auch Florian Haßler kennt die Geschichte der Freiburger Jesidin Zainab Murad. Seit Jahren müht sich der grüne Staatssekretär im baden-württembergischen Staatsministerium. Erst im Oktober vergangenen Jahres war Haßler einmal mehr mit dem Traumatologen Kizilhan und einer Delegation im Nordirak unterwegs, er kennt die Lage vor Ort und ist sich mit Kizilhan einig, wie er gegenüber Kontext betont: "Viele leben in Binnenvertriebenen-Camps im Nordirak, eine Rückkehr der Jesid:innen in ihre Heimatorte im Distrikt Sindschar ist aufgrund der Sicherheitslage so gut wie unmöglich." Er bleibe bei der Forderung, sagt er, den Nachzug der Familienangehörigen "endlich zu ermöglichen".