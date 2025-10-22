Wohngeld in Stuttgart: Die Schwächsten müssen lange warten

"Mir ging es gar nicht so sehr ums Wohngeld", sagt H. Wichtig war ihr überhaupt ein Bescheid, damit sie die Bonuscard und BuT beantragen kann. Ohne diese Unterstützung fehlten ihr mehrere hundert Euro im Monat, sagt sie. Im Juni wurde ihr Antrag schließlich genehmigt – acht Monate nach Antragstellung. Sie erhält nun 180 Euro Wohngeld im Monat, rückwirkend ab April.

Bis zur Bewilligung hakte Luise H. immer wieder nach. "Im März habe ich angerufen und gefragt, wie es aussieht", erzählt sie. Man habe ihr gesagt, man mache einen Vermerk – und sie solle bitte nicht mehr anrufen. Auch im April bekam sie dieselbe Antwort. "Da habe ich Panik bekommen."

Sie schrieb schließlich eine E-Mail an Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann (parteilos) und die Geschäftsstelle des Gemeinderats. "Ich kämpfe mich durch den Alltag, um meine Kinder bestmöglich auf das Leben vorzubereiten", schrieb H., und: "Ich bin jetzt auf die Unterstützung der Wohngeldstelle angewiesen."

Nur eine Fraktion hat geantwortet

Eine Antwort bekam sie nur von der Fraktionsgeschäftsstelle der Linken SÖS Plus, die sich daraufhin selbst an die Wohngeldstelle wandte. Im Mai suchte Luise H. zusätzlich die Bürgersprechstunde der Linken auf. "Ich habe nach jedem Strohhalm gegriffen, weil ich nicht mehr weiterwusste." Und der Cannstatter Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler schaltete sich ein. "Für die lange Bearbeitungszeit, die auf akutem Personalmangel beruht, muss und möchte ich mich ausdrücklich entschuldigen", schrieb er per Mail.

Auf Anfrage teilt die Pressestelle der Stadt mit, zwischen Eingang des Antrags und endgültigem Bescheid würden normalerweise sechs bis sieben Monate vergehen. Allerdings sei die Lage in den zwölf Dienststellen unterschiedlich, in Einzelfällen könne es also schneller oder auch länger dauern. Seit Inkrafttreten des Wohngeld-Plus-Gesetzes im Januar 2023 habe sich die Bearbeitungszeit verlängert. Durch die Reform sind bundesweit rund zwei Millionen mehr Menschen in der Republik wohngeldberechtigt.

Um darauf zu reagieren, habe die Stadt bereits 2022 eine "Taskforce Wohngeld" eingerichtet und 58,3 neue Stellen geschaffen, heißt es seitens der Verwaltung. Der Großteil sei inzwischen besetzt. Eine "deutliche Entlastung" werde aber erst erwartet, wenn die Neuen mehr Praxiserfahrung gesammelt hätten. Die Zahl der Anträge sei von unter 12.000 im Jahr 2022 auf über 15.500 in 2023 gestiegen, im vergangenen Jahr lag sie bei rund 13.500.

Vorläufiges Wohngeld: doppelter Aufwand

Luise H. wünscht sich, dass Antragsteller:innen zumindest eine vorläufige Bestätigung erhalten könnten, um Bonuscard und BuT früher zu beantragen. Die Stadt verweist auf eine Kulanzregelung: Wer bis einschließlich November des Vorjahres wohngeldberechtigt war, darf die Bonuscard fürs Folgejahr weiterhin beantragen. Zwar könnten Wohngeldstellen vorläufige Leistungen gewähren, Stuttgart macht davon aber keinen Gebrauch. Voraussetzung wäre eine hohe Wahrscheinlichkeit des Anspruchs. Sobald Miete, Einkommen und Haushaltsgröße bekannt seien, könne in der Regel ohnehin endgültig entschieden werden, so die Stadt. Außerdem könnten überhöhte vorläufige Zahlungen später zurückgefordert werden – das wolle man vermeiden.

Spricht man mit Leuten aus dem Cannstatter Bezirksrathaus, heißt es, ein vorläufiger Bescheid bedeute doppelten Aufwand: Er müsse für die endgültige Entscheidung erneut geprüft werden. Doch schon jetzt fehle es an erfahrenem Personal, viele Beschäftigte seien krank, neue Bewerber:innen wollen sich am Quereinstieg versuchen.

Was nicht gesagt wird, aber durchaus mit ein Grund gegen die vorläufige Zahlung des Wohngelds sein könnte: Wird nach einem Jahr kein endgültiger Bescheid erteilt, gilt das vorläufig gezahlte Wohngeld als bewilligt – Rückforderungen von zu viel gezahltem Geld müsste die Stadt dann nicht vermeiden, sie wären unmöglich.

Und dass es durchaus mal über ein Jahr dauern kann, bis ein Antrag bearbeitet wird, ist bekannt. Kontext liegt zum Beispiel ein Schreiben der Wohngeldstelle Zuffenhausen vor: Ein Antrag aus dem Dezember 2023 wurde erst im September 2025 bearbeitet – mit der Aufforderung, Unterlagen nachzureichen. Auch Luise H. kennt zwei ähnliche Fälle aus ihrem Umfeld. Aus dem Rathaus heißt es, Bearbeitungszeiten von über einem Jahr seien "absolute Ausnahmen". H. jedenfalls wird bald schon wieder einen neuen Antrag stellen müssen – denn Wohngeld wird nur für ein Jahr bewilligt. Ihr aktueller Bescheid läuft deshalb im März aus.