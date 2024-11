Leerstand und Zweckentfremdung: Diskussion ohne Durchblick

Fraktionsübergreifend gab es zwar Lob für die Arbeit von Grunds Behörde – sogar AfD-Stadtrat Michael H. Mayer bezeichnet sie als notwendig in einer sozialen Marktwirtschaft – wenn auch immer gekoppelt an Kritik. Mayer nennt die geplante digitale Zugangsstelle ein "Bürokratiemonster". CDU-Mann Carl-Christian Vetter hakt nach, wieso es noch so viele offene Verfahren gebe, und bringt seine Zweifel an der Effizienz der Satzung zum Ausdruck: 389 zurückgewonnene Wohnungen in neun Jahren, das entspreche nur acht Wohnungen pro städtischem Mitarbeiter im Jahr. In seiner Rechnung berücksichtigt er allerdings nicht, dass nach Inkrafttreten der Satzung zunächst nur zwei Angestellte der Stadt mit Zweckentfremdung von Wohnungen betraut waren.

AfD-Stadtrat Thomas Rosspacher bezweifelt, dass es überhaupt Leerstand gebe, im Gegenteil: Ihn würden nur Mails von Menschen erreichen, die keine Wohnung finden. Sollten wirklich 11.000 Wohnungen leer stehen, würde das der Leerstandsquote von drei Prozent entsprechen, die Stuttgart benötige. Er erinnert an sein Wahlplakat zur Kommunalwahl, damals warb er mit dem Spruch "Schnelle Remigration schafft Wohnraum". Der Tenor: Illegale Ausländer:innen nehmen unberechtigt Wohnraum weg. Pantisano hatte damals Rosspacher aufgrund des Wahlplakats wegen Volksverhetzung angezeigt.

CDU-Idee: Entmietung gegen Leerstand

Wenn es nach dem Linken geht, sollte die Stadt mehr Bußgelder erteilen, immerhin müsste die Satzung "ein scharfes Schwert" sein. "Ich stecke die Kapazität meiner Leute lieber in die Zurückgewinnung von Wohnungen als in das Verordnen von Bußgeldern", entgegnet Grund. Er setze lieber auf konstruktive Gespräche mit den Eigentümer:innen, das habe schon oft funktioniert. Die Zweckentfremdungssatzung vergleicht er mit dem Blitzer am Straßenrand: Beides seien Instrumente, um das Recht durchzusetzen, nicht um Bußgelder einzusammeln. Einen Vergleich, den Pantisano so nicht stehen lassen will: Wer im Auto geblitzt werde, ohne ein Bußgeld fürchten zu müssen, hielte sich irgendwann nicht mehr an Geschwindigkeitsbegrenzungen. "Repressionsfetisch" nennt das FDP-Stadtrat Cornelius Hummel und lobt den Kooperationsgedanken seitens der Verwaltung.