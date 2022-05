Trotz Parteikrise: Links in Oberschwaben

Nagy würde gerne mehr junge Leute gewinnen. Sie "möchte auch mehr Weiber sehen, ganz einfach." Es geht ihr um die Probleme der Frauen im Landkreis. "Zum Beispiel sind die Kita-Plätze sehr mager. Sobald eine Frau schwanger wird, muss sie reservieren."

Die Probleme im Bund, selbst auf Landesebene sind für die Linken in Biberach ziemlich weit weg. Danach gefragt, kommt Kellerer nicht auf Skandale und schlechte Wahlergebnisse zu sprechen, sondern merkt an: "Der Bundespartei fehlt das Verständnis für die Themen, die für uns hier wichtig sind." Wenn es in Berlin heißt: "Vonovia enteignen", könne damit in Biberach, wo der Konzern gerade mal sechzig Wohnungen besitzt, kaum jemand etwas anfangen. Schaaf hat mit dem, was aus Berlin oder Stuttgart kommt, so seine Probleme: "Wir kämpfen gegen die Akademisierung in der Stadt. Wir vergessen schlichtweg unser Haupt-Wählerpotential, die Lidl- und Aldi-Mitarbeiter, die Arbeitnehmer."

Eigentlich besteht der Kreisverband nur aus Biberach und Riedlingen, wo Widmann viele Jahre lang einen erbitterten Kampf gegen die Klinikschließung geführt hat. Das kommt bei den Menschen auch an – in Riedlingen noch mehr als in Laupheim, von wo aus der Weg nach Ulm mit seinen exzellenten Krankenhäusern nicht weit ist. Schaaf erzählt, wie es ihm erging, als er zum ersten Mal richtig auf dem Land plakatieren wollte. Da rückte ihm ein Bauer mit der Mistgabel zu Leibe: "Keine Plakate von der AfD!" Schaaf erklärte, er sei von den Linken. Die Antwort: "Des geht grad noch."