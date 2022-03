Ukraine-Krieg: Märchenland ist abgebrannt

Da sitzt man Stunden, Tage vor der Glotze und drückt der Ukraine die Daumen. Und wie könnte man um Gottes Willen auch nicht mitfiebern? Wenn Vitali Klitschko, der Ex-Boxer und Bürgermeister von Kiew, live in den Sozialen Medien den Kampf seines Lebens kämpft. Wenn der ukrainische Präsident Selensky eben nicht das Schiff verlässt wie so viele auf hohen Posten in anderen Kriegen. Wie könnte man nicht, angesichts so vieler Flüchtender, so vieler Tränen in Europa.

Solidarität mit Einschränkungen

Überall in Deutschland gehen Menschen auf die Straße. Am Freitag demonstriert das OTKM, das "Offene Treffen gegen Krieg und Militarisierung". Linke, Antifas, Kurden, sozialistische Türken, Anti-Imperialisten aller Art. Wie immer hat die MLPD die größten Fahnen dabei. "Wir sind definitiv nicht hier, um die russische Invasion zu befürworten", heißt es. Das Alte Schloss in Stuttgart ist jetzt mit der ukrainischen Flagge beflaggt. "Russland hat den Krieg begonnen, aber die Nato hat ihn provoziert!", ruft einer von der Bühne. Manche, die sich sonst eher links verorten, wenden sich mit Schaudern ab. "Hoch die internationale Solidarität!", schallt es durch die Reihen.