Wahlen und Corona: Weniger Wahllokale, weniger Wähler?

Wenn es weniger Wahllokale gibt, müssten sich die Wähler neu orientieren und möglicherweise längere Wege in Kauf nehmen. Um eine möglichst große Wahlbeteiligung zu erreichen, appelliert Eith an die Verantwortlichen, die Möglichkeit, ins gewohnte Wahllokal zu kommen, nicht in Frage zu stellen. Das gewohnte Wahllokal aufsuchen zu können, hält er gerade in einer Zeit für angebracht, in der sich die Menschen nach Rückkehr zur Normalität und zu den gewohnten Routinen sehnen. "Für manche ist Wählen mit einem bestimmten Ritual verbunden", sagt Eith. Das treffe besonders auf viele ältere Wähler zu.

Der Forscher würde die Anzahl der Wahllokale erst reduzieren, wenn die Anzahl der Briefwähler tatsächlich auf mehr als 50 Prozent steigt. Gegenwärtig sieht er also keinen Handlungsbedarf. Ein weiterer Aspekt: Brief- und UrnenwählerInnen unterscheiden sich in ihrer sozialen Zusammensetzung. Vergleicht man die Wahlergebnisse, zeigt sich, dass Grüne, FDP und auch CSU bei den BriefwählerInnen stets besser abschneiden als bei den UrnenwählerInnen.

Wahlentscheidungen fallen früher

Aktuell sieht Eith außerdem die Gefahr, dass die Debatte um die Verringerung der Wahllokale mit einer ähnlichen Diskussion in den USA verquickt wird. Dort allerdings gehe es offensichtlich darum, die Wahlergebnisse zu beeinflussen, indem möglichst viele WählerInnen von den Wahlurnen ferngehalten werden. Wohl zur Sicherung seiner Wiederwahl versuche Präsident Trump derzeit, die Anzahl der Wahllokale in den Gebieten zu verringern, wo er seine politischen Gegner vermutet, erläutert Eith. Aus dem gleichen Grund wolle er möglichst wenig Briefwähler. Das alles sei mit der Situation in Deutschland überhaupt nicht vergleichbar, sagt Eith. "Die Briefwahl in Deutschland ist ein etabliertes Verfahren, an dessen Legalität und Legitimität keine Zweifel bestehen". Es werde auch nicht bezweifelt, dass korrekt ausgezählt werden.

Die Briefwahl stellt nach Eiths Ansicht auch die Wahlkämpfer vor neue Herausforderungen. Die Entscheidung für eine Kandidatin oder einen Kandidaten falle nicht mehr kurz vor dem Wahltag, sondern einige Wochen vorher. Zudem habe Corona verschärft, was Eith als "Aufstellung der Öffentlichkeit" bezeichnet. Auf der einen Seite die professionelle Auswahl der Informationen durch JournalistInnen. Auf der anderen Seite Plattformen und Netzwerke, in denen ohne journalistisches Handwerkszeug informiert wird und zum Teil Fake News und Verschwörungstheorien kursieren.

In der Pandemie ist nach Ansicht von Eith der Umbruch und damit der Widerspruch zwischen traditionellen und neuen Medien deutlicher geworden. "In den sozialen Medien spielt Nachrichtenauswahl keine Rolle mehr".