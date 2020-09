Presse und Stuttgart 21: Die "Stuttgarter Zeitung" hat zugestimmt

"Beobachter kratzten sich angesichts dieser ungewöhnlichen Positionierung erstaunt am Kopf, sah sich die Redaktion doch ohnehin schon mit Abo-Kündigungen wegen S21 konfrontiert", war dazu im November 2010 im Stadtmagazin "Lift" zu lesen, das damals noch nicht zur Südwestdeutschen Medienholding SWMH gehörte. Unter dem Titel "Tageszeitungen sorgen für Leserfrust 21" fragten Ingmar Volkmann und Oliver Stenzel im Pressehaus nach Gründen für die Entfremdung von der Leserschaft. Die Antworten könnten heute noch so kommen. Die Abo-Kündigungen wurden kleingeredet, die eigene Berichterstattung als objektiv und ausgewogen dargestellt – auch beim Schwesternblatt "Stuttgarter Nachrichten". Es gebe eine "argumentative Linie" zu Stuttgart 21 innerhalb der StN-Redaktion, und die habe sich schon in den Anfangstagen des Projekts Mitte der 1990er-Jahre herausgebildet, so der kommissarische Chefredakteur Wolfgang Molitor gegenüber Lift. Man sei von Anfang an "aufgeschlossen und neugierig" auf die mit dem Projekt verbundenen "Chancen" gewesen, sagte der StN-Mann und betonte: "Wir sehen Stuttgart 21 auch als Riesenchance für die beiden Tageszeitungen".