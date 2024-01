Linden-Museum und Kamerun: "Kulturgüter sind wichtig für die Identität"

Dass es zu diesem Dialog überhaupt kam, ist in zweierlei Hinsicht der Verdienst von Bénédicte Savoy: Die Kunsthistorikerin, Professorin an der Technischen Hochschule Berlin, hat vor fünf Jahren mit ihren Empfehlungen für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, zusammen mit dem senegalesischen Autor und Ökonomen Felwine Sarr, die Restitutionen in Gang gebracht. Und sie hat danach mit einem vierzehnköpfigen Team die Kamerun-Bestände der deutschen Museen und Sammlungen aufgearbeitet.

Die kleine Französin, die auch Germanistik studiert hat, ist eine unglaublich agile Person, der die Teilnehmer:innen des Treffens in Stuttgart aufmerksam zuhören. Zwar schafft sie es doch nicht ganz, die vier Jahre Arbeit, die in ihrem "Atlas der Abwesenheit" stecken, in zwölf Minuten zusammenzufassen. Doch niemand will, dass sie abbricht. Ihr erstes Stichwort: Verblüffung. In deutschen Sammlungen gibt es weit mehr kamerunische Objekte als in allen anderen Ländern der Welt: 40.000 insgesamt, davon 8.800 in Stuttgart. So viele hat nicht einmal das Musée du quai Branly in Paris.

Savoys zweites Stichwort: Ultra Violence – extreme Gewalt. 181 so genannte Strafexpeditionen hat ihr Team in der deutschen Kolonialzeit gezählt. Sie dienten zuallererst dazu, das Land zu unterwerfen, aber auch ganz bewusst der Aneignung von Kulturgütern, wie etwa aus Briefen Felix von Luschans, des ersten Leiters der Afrika-Abteilung des Berliner Völkerkundemuseums, hervorgeht. Luschan sammelte auch menschliche Schädel, um seine rassistischen Vorstellungen zu untermauern.

Die Museen bereiten vor, Politik entscheidet

Auf kamerunischer Seite stößt das Thema auf größtes Interesse. Zahlreiche Journalist:innen von Radio, Fernsehen und Presse sind mitgekommen, um über den Dialog zu berichten. Von offizieller Seite sind neben Vertreter:innen des Ministerpräsidenten, des Außenministers und der lokalen Herrscher auch die Leiterinnen des Komitees, der Denkmalbehörde und des Nationalarchivs, der Direktor des Nationalmuseums und ein Vertreter der Zivilgesellschaft dabei.