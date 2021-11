Ausstellung über Wilhelm II. von Württemberg: Von Hunden und Hoheiten

Doch spätestens dieser Krieg zeigt auch die Grenzen des gelegentlich so fortschrittlichen Königs: "Furchtlos und treu" folgte auch Württemberg dem Kaiser bei seinem Marsch in den Untergang. Gleich 14-mal besucht W2W seine Truppen an der Front in Frankreich, spendet Freibier, verbreitet Durchhalteparolen. Das Sympathischste, was man über den König im Ersten Weltkrieg sagen kann: Zu den Scharfmachern hat er nicht gehört. Auch nach seiner Abdankung zeigt er Überraschendes: Als wohl einziger Ex-Monarch beteiligt er sich an der Wahl zur Nationalversammlung im Januar 1919.

Bilanziert man die facettenreiche Person Wilhelm von Württemberg, bleibt: Er war wohl eher ein Zulasser, ein Gewährenlasser, aber eben kein Reformer aus Überzeugung, der den Fortschritt mit Tatkraft betrieben hat. Aber er war ganz sicher nicht der "Bomboles" verteilende, schwäbisch schwätzende Provinztrottel, als den ihn die meisten seiner hiesigen Fans vereinnahmen wollen.

Damit kommen wir zu einem Kernproblem, das Leitung und Team des Stadtpalais' wohl arg umtreibt, in der aktuellen Schau allerdings eher verschämt ausgestellt wird. Im Halbdunkel hinter Glas steht die Bronzeplastik "Der König mit seinen Spitzen"; seit 1991, seit 30 Jahren also, ein hart umkämpftes Stück Erinnerungskultur. Meist Stuttgarter Bürger um den Wochenblatt-Verleger Hans Frieder Willmann und den Tierarzt Dr. Hugo Gehring haben für dieses Werk fast 250.000 DM gespendet; eine erkleckliche Summe kam dann noch vom Herzog von Württemberg obendrauf. Das Ganze war als eine Art Reuetat der undankbaren Stuttgarter gedacht, die doch den heiß geliebten König einst verjagt hatten.

Wohin nur mit der Bronzeplastik?

Ursprünglich kam die Idee von Hugo Gehring, Vorsitzender des "Landesverbands Baden-Württemberg für Hundewesen e.V.". Der und seine Vereinskameraden konnten auch zufrieden sein, sind doch die Spitzen des Königs "gut getroffen", wie der wenig kunstsinnige Laie zu sagen pflegt. Ali und Ruby hießen Wilhelms Vierbeiner von der Untergattung Wolfsspitz.

Geschaffen hat die Hund-König-Gruppe der Bildhauer Hermann-Christian Zimmerle (1921 bis 1995) aus Hemmingen bei Ludwigsburg. Der war zwar kein Dilettant, aber halt auch kein schwäbischer Rodin. Seinen Lebensunterhalt verdiente er vor allem mit einer privaten Kunstschule.

Begeisterung kam bei der Stadt Stuttgart nicht auf, als es darum ging, einen würdigen Standort für das, freundlich gesagt, schlicht-naturalistische Monarch-Haustier-Ensemble zu finden. Im Begleitheft zur Ausstellung wird ausführlich geschildert, wie die Stadtoberen damals den König samt Spitzen wie Spitzgras behandelt haben. Dabei ist es bis heute geblieben. Die kulturbewusste liberale Elite der Stadtgesellschaft geniert sich einfach für diese Bronzeplastik, auch wenn das niemand offen sagt. Stattdessen werden geschichtspolitische Argumente ins Feld geführt, man könne in einer demokratischen Republik nicht in dieser Weise eines Königs gedenken – so OB Manfred Rommel (CDU) damals und der Museumsdirektor Torben Giese heute.

Geht es nach ihm, soll das umstrittene Werk im Garten des Wilhelmspalais eher versteckt als gezeigt werden. Auch dem kunstsinnigen König W2W hätte die Plastik, so ist zu vermuten, wohl eher nicht gefallen – zu sehr Hemmingen, zu wenig High Culture! Und ob er sich, mehr als 100 Jahre nach Ende der Monarchie, über die Anrede Königliche Hoheit gefreut hätte, muss auch bezweifelt werden. Zu out, kaum passend für the Länd.