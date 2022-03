Sport und Krieg: Wann, wenn nicht jetzt?

Und ganz in der Tradition zahlreicher öffentlicher Schmusebilder der Fußballbosse Infantino (Fifa) und Ceferin (Uefa) in inniger Umarmung mit Herrn Putin konnten auch die beiden großen Fußballverbände sich erst dann zu einem Ausschluss der russischen Teams durchringen, als nationale Verbände, allen voran Polen in personam des Nationalmannschaftskapitäns Robert Lewandowski Spiele gegen die Russen kategorisch abgelehnt hatten. Natürlich hat auch der hiesige Fußballverband DFB die erwartet miserable Figur abgegeben. Möchtegern-Präsident Peter Peters, der einst auf Schalke den Gazprom-Deal maßgeblich mit eingetütet hatte, stammelte im ZDF Sportstudio am vergangenen Samstag derart stümperhaft herum, dass man sich fragen musste, wie dieser Mann überhaupt jemals in eine auch nur im Ansatz leitende Position gelangen konnte.

Jetzt könnte man einwenden, dass das ja einfach sei, den Sport zu schmähen. Dass die üblichen Prügelknaben jetzt eben einmal mehr herhalten müssten, quasi Routine. Dass das ja eigentlich unfair sei – denn auch wenn der Sport mal wieder untätig sei, die Russenkohle weiter einsacke und großes Unrecht widerspruchslos geschehen ließe, so tue doch die große Politik, die internationale Gemeinschaft auch nichts anderes und schaue unter wohlfeilem Reden tatenlos zu, wie die Menschen in der Ukraine leiden müssten. Und manches davon mag stimmen. Die Russen jahrzehntelang falsch eingeschätzt. Oder behandelt wie einen armen Heini, nicht ernst genommen, links liegenlassen, voller Fokus auf den Chinesen. Und jetzt Sanktionen nur zögerlich, halbgar, weil die Geschäfte, die Geschäfte so wichtig sind.

Aber: Wer jetzt den bewaffneten Widerstand fordert, die Bundeswehr hinschicken will, die Fremdenlegion und alle möglichen Nato-Truppen, der möge doch bitte selbst hinfahren und kämpfen. Ich für meinen Teil bleibe lieber hier und hoffe inständig auf eine friedliche Lösung. Und wenn wir übrigens, wie jetzt geradezu einmütig und überraschend schnell beschlossen, 100 Milliarden Euro bei Bildung und Infrastruktur einsparen um sie hurra, in weitere krumme Gewehre und/oder in die ganz tiefen Beratertaschen zu stecken, dann bekommen wir ganz automatisch ganz viele potentielle Soldatinnen und Soldaten, die ansonsten keine Zukunft haben. Die Russen und die Amerikaner machen das schon lange so. Und zwar ziemlich erfolgreich. Die verkaufen uns dann sicher auch gerne Waffen, wenn unsere eigenen Kapazitäten nicht ausreichen, um all die neuen Leute zu bewaffnen.

Was wir realistischerweise machen sollten und womit wir vielleicht wenigstens mittelfristig Betroffenen helfen können, ist, Putins Russland so strikt wie möglich zu isolieren. Im Sport vor allem, in der Kultur auch. Kein Austausch, keine Spiele, keine Veranstaltungen dort, Russland muss draußen bleiben. Russland muss selbst etwas tun, um wieder mitmachen zu dürfen. Das ist, was wir machen können, das geht nun mal am einfachsten mit dem Sport und gilt für alle internationalen und nationalen Verbände aller Disziplinen. Also auch für all diejenigen, die bis heute noch herumlavieren und auf Zeit spielen. Und das gilt im Übrigen ähnlich auch für andere fragwürdige Partner, die einem das Konto fluten. Auch wenn etliche dann anderswo nach der Kohle schauen müssen. Auch wenn die Dimensionen dann möglicherweise etwas kleiner werden. Aber wann gesundschrumpfen, wenn nicht jetzt? Wann unser Wertesystem wenigstens halbwegs wieder ins Lot bringen, wenn nicht jetzt?