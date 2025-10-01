Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 757
Gesellschaft

Zum Tod von Gudrun Schretzmeier

Sie fegte den Staub von den Fenstern

Zum Tod von Gudrun Schretzmeier: Sie fegte den Staub von den Fenstern
|

Datum:

Gudrun Schretzmeier war Mitgründerin des Stuttgarter Theaterhauses, vielfach preisgekrönte Kostüm- und Bühnenbildnerin, immer ein politischer Kopf – und Kontext-Unterstützerin der ersten Stunde auch. Jetzt ist sie im Alter von 84 Jahren gestorben.

Gudrun Schretzmeiers Markenzeichen: Schwarze Brille und ansteckendes Lächeln. Foto: Joachim E. Röttgers
Gudrun Schretzmeiers Markenzeichen: Schwarze Brille und ansteckendes Lächeln. Foto: Joachim E. Röttgers

Kann so jemand auf einmal nicht mehr da sein? Gudrun Schretzmeier gehörte zu den Menschen, die eine Vitalität für zwei ausstrahlen, ihr herzliches Lachen konnte blitzschnell Räume erhellen. Am 29. Mai 1941 geboren, gründete sie mit ihrem Mann Werner Schretzmeier und Peter Grohmann zusammen 1985 das Theaterhaus, das seitdem aus der Stuttgarter Kulturszene nicht mehr wegzudenken ist. Einen Namen als Kostüm- und Bühnenbildnerin für Theater-, Film-, Oper-, Tanz- und TV-Produktionen hatte sie sich schon lange davor gemacht. Sie schneiderte die Kostüme für die so böse wie witzige Faschings-Farce "Kehraus" mit Gerhard Polt und Gisela Schneeberger ebenso wie für Produktionen der Staatsoper Stuttgart oder natürlich des Theaterhauses, wurde für ihre Arbeit vielfach preisgekrönt – unter anderem 2000 mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Vom Küssen und Fliegen". In der Nacht zum Sonntag ist Gudrun Schretzmeier im Alter von 84 Jahren gestorben. Ihr Weggefährte und Kontext-Kolumnist Peter Grohmann erinnert an sie.


Gudrun.

Hieß das Gasthaus Traube, Gudrun? Aber wir träumten ja auch bei Paolo. Oder im Schützenhaus. Wir ratschlagten in der Kantine beim Südwestrundfunk. Wir redeten uns die Köpfe heiß im Ochsen im Wangen und im Keller am Viehwasen, in den Küchen der Schretzmeiers, wir saßen auf dem Arme-Sünder-Bänkle der Stuttgarter Oberbürgermeister, spielten im Roten Hahn in Heslach, zelebrierten in der Linie 9 die Übergabe einer neuen, anderen Kunst an die Menschen. Gudruns Kunst.

Wir saßen als Publikum im Lindenhof Melchingen und im Hayinger Naturtheater, kannten unsere kleingehaltenen, ganz großen Freundinnen der alternativen und internationalen Kultur: Oh, Opposition! Wir waren Manufaktur und Killesberg-Festival und Schorndorfer Teil der Menschenketten und Berufsverbote, des Prager Frühlings, von Wackersdorf und Wyhl und "Radio Dreyeckland" und "taz".  Und heute?

Theaterhaus-Gründer:innen Gudrun Schretzmeier, Werner Schretzmeier und Peter Grohmann (von links) Mitte der 1980er. Foto: Andreas Weise

Theaterhaus-Gründer:innen Gudrun Schretzmeier, Werner Schretzmeier und Peter Grohmann (von links) Mitte der 1980er. Foto: Andreas Weise

Das alles ist ist mehr als 40 Jahre her, es war unser Neustart Kultur: Theaterhaus. Wir zählen die Groschen: Da fehlte die Mark seinerzeit. Es war immer zu wenig, ist zu wenig geblieben bis heute. Das lassen wir bei den Nachrufen besser weg. Wir rückten zusammen, ganz nah, so wie wir heute wieder zusammenrücken müssen gegen die Dummbeißer von vorgestern, die man dummerweise unterschätzt. Alles redet sich leichter heute, selbst das mit diesem "Sie wird uns fehlen" scheint irgendwie fehl am Platz.

Denn die uns morgen fehlen werden: Haben wir die nicht eben noch ausgeschlossen, draußen vor der Tür gelassen? Gestern sowieso und heute wieder? Die Fürsprecher der Demokratie, die Bänkelsänger und Liedermacher, die Rapper, die Träumenden, Fantasiereichen, die Theater und Tanz ohne Geld machen, die andersrum wirtschaftenden farbenprächtigen Vögel aus den Kultur- und Jugendzentren? Sie waren Gudrun: bunt und klug und frech und fröhlich und links, weil sie lieber auf Holzbänken saßen.

Gudrun. Sie war eine engagierte, politische Frau voller Eloquenz und Lebenslust, gesegnet mit jeder Menge Kreativität und Fantasie, immer umtriebig, stets voller Ideen, den Menschen zugewandt und eine immense positive Energie ausstrahlend. Eine Kostümbildnerin für bessere Zeiten.

Gudrun. Sie stand auf den wackligen Leitern, strich die modrigen Wände der alten Fabriken, kniete auf Knien mit Händen und Füßen, fegte den alten Staub der finsteren Jahre von den Fenstern, damit man rein- und raussehen konnte, lachend. Für morgen.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

25.03.2015
Verdammt lang her

Verdammt lang her, verdammt lang! Genauer gesagt: 30 Jahre. Hammern statt jammern, sagten wir uns – und machten einen Knopf dran an die Hoffnung. 30 Jahre Theaterhaus, und die Hoffnung hieß vor allem: Autonomie, also Unabhängigkeit, Selbstbestimmung,…
26.03.2025
40 Jahre Theaterhaus Stuttgart
"Feiern, als ob's ein Morgen gäbe"

Selbstverständlich ist die Party ausverkauft: Am kommenden Samstagabend feiert das Stuttgarter Theaterhaus seinen 40sten. Kontext hat Kulturmenschen um ihre Glückwünsche gebeten, und die haben freudig zurückgeblickt.

1 Kommentar
16.01.2019
Werner weiß wie

Am 21. Januar wird Werner Schretzmeier 75. So einer müsste gezeugt werden, wenn er nicht schon geboren wäre, sagt unser Gratulant. Er hat mit dem Jubilar und dessen Frau Gudrun das Stuttgarter Theaterhaus gegründet.

1 Kommentar
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 757 vom 01.10.2025

Neue Studie über Porsche-Gründer
Der Ausgestoßene

Aus der Geschichte der Firma Porsche war der jüdische Mitgründer Adolf Rosenberger getilgt. Was für…
In Kooperation mit Theater Stuttgart
Superkräfte ohne Schutzschild

Das Stuttgarter Theaterkollektiv Lokstoff! macht seit 22 Jahren erfolgreich Theater im öffentlichen…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 757 / Mehr Stoff / Bernd Sautter / vor 1 Tag 6 Stunden
Respekt, lieber Walter Made, das zu bemerken ist schon ganz großer Spirt. Ich verneige mich. Mit leicht gerötetem Haupt zugegebenermaßen. Offenbar hab ich 14 Tage nach Geburt vergessen, den TV einzuschalten. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass ich dafür...

Ausgabe 757 / CDU-Frau mit Vergangenheit / MichaK / vor 1 Tag 6 Stunden
Notariell beurkundeter Lebenslauf, notariell beurkundete Steuerbescheide, notariell beurkundeter Grundbesitzreport, notariell beurkundeter Report zu Firmenanteilen und sonstigen Investitionen in Firmen, notariell beurkundetes erweitertes Führungszeugnis des...

Ausgabe 709 / Vergessene Orte / Frank Lichtlein / vor 1 Tag 20 Stunden
In meiner Stadt versuche ich (als Stadtrat) eine Leerstandsteuer einzuführen. In Deutschland ist das Neuland, aber in Österreich und Frankreich gibt es das schon. Es wäre eine kommunale Steuer nach Art 105/106 GG - vom Typus her dasselbe wie die...

Ausgabe 757 / CDU-Frau mit Vergangenheit / W. B. / vor 1 Tag 21 Stunden
Charakter im Zusammenhang mit Politiker/in? Gibt es so etwas überhaupt?

Ausgabe 757 / CDU-Frau mit Vergangenheit / W. B. / vor 1 Tag 21 Stunden
????

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!