40 Jahre Theaterhaus Stuttgart: "Feiern, als ob's ein Morgen gäbe"

Jess Jochimsen, Autor und Kabarettist aus Freiburg

Nochmal so viele Jahre

Für mich, als Stuttgarterin mit Bezug zu Tanz und Musik, spielt das Theaterhaus schon immer eine Rolle. Aufführungen der NYCDS, bei der ich lange getanzt habe, verschiedene Konzerte, selbst ausgeführt und besucht, Lesungen, Benefiz-Veranstaltungen und und und. All dies und noch viel mehr konnte und kann ich im Theaterhaus erleben und gestalten. Den Standortwechsel vor vielen Jahren hat man übrigens freudig mitgemacht. Und in diesen Tagen zu wissen, dass der Platz am oberen Rand des Kessels die Kultur in all ihren Facetten beherbergt, fühlt sich gut, wichtig und schützenswert an. Alles Gute zum 40.! Und auf hoffentlich nochmal mindestens so viele Jahre mehr!

Fola Dada, Stuttgarter Jazz- und Popsängerin, Komponistin und Dozentin

Alle Jahre wieder ...

Seit fünfzehn Jahren – oder sind es vielleicht schon achtzehn Jahre? Ich habe den Überblick verloren. Jedenfalls kommen alle Jahre wieder all diese schönen Menschen zu mir ins Theaterhaus. Und ich zu ihnen. Alle Jahre wieder, meistens zum Jahresstart, aber immer um die Jahreswende. Und jedes Jahr sage ich: "See you all next year. Same place, same time." Was für ein Versprechen, das wir alle immer wieder einhalten. Es ist ein unglaubliches Geschenk, jedes Jahr so ein Vertrauen von einem Theaterhaus zu erhalten und eingeladen zu werden – mit einem neuen Programm. Hilfe! How did we do that? Ein Kraftakt, der sich durchs ganze Jahr zieht. Im Dezember weiß ich schon in etwa, was ich im nächsten Jahr bringen werde. Und das ganze Jahr ist dann wie ein Wachsen für diesen Moment.