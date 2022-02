Zum Tod von Uli Sckerl: Ein knorriger Realo

In seiner Heimatstadt Weinheim war Sckerl Gründungsgrüner und Mitgründer der GAR, der "Kommunalpolitischen Vereinigung der grünen und alternativen Räte in Baden-Württemberg". Ohnehin waren es die KommunalpolitikerInnen, die in der Geschichte des Landesverbands für den ersten Triumph sorgten. Keine kommunalpolitische Debatte auf einer Landesdelegiertenkonferenz, bei der sich der knorrige Realo nicht eingemischt hätte. Früh warb er für eine möglichst breite Verwurzelung der Grünen in Städten und Gemeinden. Einmal versuchte er, unterstützt vom damals frisch gewählten Freiburger OB Dieter Salomon, sogar Landesvorsitzender zu werden. Das allerdings misslang, im Landesvorstand hingegen saß er viele Jahre.

2006 startete er seine Abgeordnetenkarriere im Landtag. Nach fünf Jahren wird er, und bleibt es bis zu seinem Tod, als mächtiger parlamentarischer Geschäftsführer Fraktionsvize und ist damit einer der Konstrukteure des Aufstiegs des Landesverbands zur Baden-Württemberg-Partei. Deren Seele habe er in all ihren Facetten verstanden, rufen die beiden Landesvorsitzenden Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller dem "Integrierer, Mentor und Versöhner" nach, ein Homo Politicus, immer da, "egal, wie groß oder klein die Fragen und Anliegen waren".

Die Kante gegen die AfD war immer klar

Mit einer Ausnahme. Als die Grünen – sehr zum Unmut nicht nur der eigenen Basis – einen AfD-Kandidaten als Richter am Verfassungsgerichtshof per Enthaltung durchließen, zeigte Sckerl klarste Kante gegen die "Alternative für Deutschland". Die kritisierte er regelmäßig scharf, weil für "Brunnenvergifter" eigentlich kein Platz in einem Landesparlament sein dürfte und keiner im Kuratorium der "Landeszentrale für politische Bildung". Seit Monaten verweigert der Landtag dem AfD-Vertreter dementsprechend die Zustimmung.

"Wirklich sehr bestürzt und traurig", reagiert Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf die Todesnachricht und erinnert an das lange und freundschaftliche Verhältnis. Sckerl sei "außerordentlich engagiert und besonnen" gewesen. Typisch für den 70-Jährigen, der vor Weihnachten, schon gezeichnet von seiner Krankheit, noch einmal an den Plenardebatten teilnahm, sind die Einlassungen auf der eigenen Homepage: "Sind Sie mir nicht allzu böse! Ich rede nicht so gern über mich. Nicht, weil es nichts zu erzählen gäbe, nee, das nicht. Ich bin aber zur Bescheidenheit erzogen worden und finde das heute noch sehr gut so. Ich will daher nicht im Mittelpunkt stehen und nehme mich auch nicht so wichtig."