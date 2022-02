Lindauer Kulturpreis für Karl Schweizer: Charly, der Bahnhofsretter

Zurück nach Lindau: Die Operation Überrumpelung der Öffentlichkeit schien geglückt – bereits am Tag nach der genannten Pressekonferenz erklärten laut Lindauer Zeitung "alle Fraktionssprecher der im Stadtrat vertretenen Gruppierungen ihr grundsätzliches Einverständnis mit den Bahnhofsverlegungsplänen in einen Festlandsstadtteil". Am 20. Juni legte sich die Industrie- und Handelskammer auf Reutin als Ort für den "neuen Hauptbahnhof" fest. Und am 23. Oktober desselben Jahres sprachen sich die entscheidenden Strukturen der damals in Lindau noch absolut vorherrschenden CSU für die Verlegung des Bahnhofs weg von der Insel aus – wobei sie die aus der Stuttgart 21-Demagogie bereits bekannte Formulierung wählten, damit böte sich "eine einmalige Chance, städtebauliche Ideen umzusetzen und die Insel wieder zu einer Einheit werden zu lassen".

Die Schiene als Spalter der Insel ... seit 1854!? Als ob die Oberen und die gesamte Bevölkerung der Stadt Lindau Anfang der 1850er-Jahre nicht sehnlichst auf die Ankunft der im Bau befindlichen Ludwig-Süd-Nord-Bahn auf die Insel selbst gewartet hätten!? Als ob die Stadt Lindau nicht aufgeblüht wäre, als es diese Eisenbahnverbindung und mit ihr diese wunderbare Vernetzung von Bahn und Schiff gab!?

Für die Menschen am Bodensee und für Leute, die Lindau besucht haben, muss man kaum ausführen, welch eine bodenlose Zerstörungswut hinter diesen Plänen zur Aufgabe des Inselbahnhofs erkennbar ist. Für Menschen ohne entsprechende Kenntnis sei in gebotener Kürze das Folgende ausgeführt: Es gibt in ganz Deutschland kaum einen Bahnhof in dieser Kategorie, der derart (Jugend-)stilvoll, beeindruckend und städtebaulich überzeugend ist und die Bahnreisenden mit einer Ankunft direkt an der Seepromenade begeistert. Es war die Deutsche Bahn AG selbst, die kurz zuvor in einer – dann gezielt geheim gehaltenen – Studie festgestellt hatte: "Zusammenfassend hat das Bahnhofsgebäude in Lindau das Potential, Bench-Mark-Funktion (Leitbild-Funktion; d. Red.) für die touristischen Bahnhöfe in Süddeutschland und eine bedeutende Rolle als Imageträger für die DB AG zu übernehmen." Alle Menschen vor Ort, die nicht von Fremdinteressen bestimmt waren, waren sich einig, dass die Pläne zur Auflassung des Inselbahnhofs ausschließlich spekulativen Zielen dienten.

Ein Vierteljahrhundert erfolgreich

Seit diesem Zeitpunkt – und im Grunde bis zum heutigen Tag – gibt es in Lindau und Region ein hartes Ringen, diese bahn- und stadtzerstörerischen Bahnhofspläne zu verhindern. Es gab zu diesem Thema hunderte Flugblätter, eine große Zahl Sonderausgaben von Zeitschriften, dutzende Stadtratsbeschlüsse, zwei Bürgerentscheide, mehrere Gegenentwürfe zur Optimierung des Inselbahnhofs, das lokal wichtige Bündnis "Aktionsgemeinschaft Inselbahnhof" mit einer eigenen Publikation, dem "Bahn-Boten", und viele hundert Artikel in der "Lindauer Zeitung". Und bis heute wurde erreicht, dass der Inselbahnhof existiert und in Betrieb befindlich ist – auch wenn ein Fernbahnhof in Reutin gebaut und 2020 in Betrieb genommen wurde, auch wenn die Oberen im Bahnkonzern, in der Stadt und wiederholt eine Mehrheit im Stadtrat immer wieder aufs Neue Versuche starten, den Inselbahnhof auszuhungern, ihn von guten Fahrplanverbindungen abzuschneiden, ihn durch eine Rücknahme der Gleise um einige hundert Meter förmlich ins Abseits zu stellen und diesen durch ausbleibende Investitionen in Renovierung und Erhalt des Gebäudes selbst tendenziell dem Verfall näherzubringen.

Ein Höhepunkt des Widerstands gegen die Zerstörung des Inselbahnhofs war eine Konferenz mit dem Titel "150 Jahre Ludwig Süd-Nord-Bahn – Lasst die Kirche im Dorf und den Bahnhof auf der Insel!". Veranstalter war die Bahnfachleutegruppe Bürgerbahn statt Börsenbahn (BsB). Die Konferenz fand am 6. und 7. März 2004 statt, zu den Referenten gehörten Heiner Monheim, Karl-Dieter Bodack, Klaus Gietinger und Andreas Kleber. Ort der Tagung war – der Bayerische Hof. Denn Charly war es gelungen, auch prominente CSU-Menschen für unsere Sache zu gewinnen, im echten Sinne "Konservative". Einer von ihnen war der damalige Chef und Eigentümer des Bayerischen Hofs, Richard Stolze, der uns die Tore und Räume seines Hotels öffnete. Und hier schließt sich der Kreis meiner Laudatio.

Es sei wiederholt und signalrot unterstrichen: Wir blieben ein Vierteljahrhundert gegen die breite Front von CSU, gegen die Spekulationslobby und gegen den Bahnvorstand erfolgreich. Es gibt den Inselbahnhof immer noch, ein großer Teil der Züge fährt ihn weiter an. Und all dies ist nicht zuletzt Verdienst des Kulturpreisträgers der Stadt Lindau 2022.



Winfried Wolf ist aktiv bei "Bahn für Alle" und "Bürgerbahn statt Börsenbahn". Er ist Chefredakteur von Lunapark21 – Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie. Verantwortlich ist er auch für die Publikationen "ZeroCovid" und "Zeitung gegen den Krieg". Websites: www.winfriedwolf.de und www.lunapark21.net. Jüngste Veröffentlichung: Tempowahn. Vom Fetischismus Geschwindigkeit zur Notwendigkeit der Entschleunigung. Promedia, Wien 2021.