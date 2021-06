Ein Friday in der Politik: Noch lange nicht genug

Stefan Siller stößt in seinem Gespräch auf einen jungen Mann, der gerade sein Freiwilliges Ökologisches Jahr beim BUND absolviert und auf dem Weg in die Politik ist. So ist Heckert Mitglied der Grünen, gründete aber die Klimalisten-Partei mit. "Es war schnell klar, dass die CDU mit Frau Eisenmann keine Chance bei der Landtagswahl haben würde", erzählt er. "Und dass wir den Grünen nicht gefährlich werden würden." Die Klimaliste gefiel ihm im Laufe des Landtagswahlkampfes immer weniger. "Ich bin klar öko-sozial", befindet er. Das Soziale aber sehe er mehr bei der Linken. Und zu deren Wahl rief er kurz vor dem Wahltag auf. Kam nicht gut an bei den Klimalistenleuten. Das verstehe er, so Heckert. Aber es gehe doch nicht um persönliche Geschichten, sondern um Inhalte. Ob er bei den Grünen bleibe, will Siller wissen, und Heckert zögert. Glücklich sei er da nicht. Und: Ja, das sei ein Schlingerkurs. "Aber ich glaube, mit 19 muss der Weg noch nicht geklärt sein."

Bei aller Suche besteht keine Gefahr, dass Heckert der Politik verloren gehen könnte. "In einer Demokratie führt der Weg natürlich auf die Straße, dann aber auch in eine Partei", befindet er. Schließlich sei es ein Privileg, seine Stimme erheben zu können. Nur ein Wahlkreuz zu machen, ist Menschen wie Heckert zu wenig. "Ich will mitgestalten." Politisch und, wenn es sein muss, auch juristisch. Aktuell geht es wieder mit FFF auf die Straße. Um den Druck zu erhöhen auf die Politik und das neue Klimaschutzgesetz. Denn bei aller Freude über den überraschenden und bahnbrechenden Spruch des Verfassungsgerichts – der Entwurf für das neue Klimaschutzgesetz sei noch zu schwach. Heckert: "Das reicht nicht, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten."

Mehr im Podcast.