Das lohnt sich

Wie mehr jüngere Menschen zu Kontext finden, war auch ein Thema bei unserer Leser:innen-Runde vergangenen Donnerstagabend in unserer Redaktion. Regelmäßig laden wir zu solchen Leserstammtischen in die Redaktionsräume in der Hermannstraße, die Redakteur:innen Anna Hunger, Gesa von Leesen und Oliver Stenzel standen Rede und Antwort. Die eine Strategie, wie wir unser Publikum verjüngen könnten, wurde dabei nicht gefunden, auch wenn einer unserer Gäste meinte, wir müssten vielleicht doch "das TikTok-Tänzchen tanzen". Wir überlegen noch. Daneben gab es wie immer reichlich Anregungen für Themen, derer sich Kontext in Zukunft noch verstärkt annehmen sollte: zum Beispiel Energiewirtschaft, Wärmewende, mittelständische Landwirtschaft, Bekleidungsindustrie, um nur einige zu nennen. Und weil Kontext-Leser:innen kritisch sind, kritisieren sie auch uns: So wurde uns vorgehalten, gelegentlich zu polemisch zu sein und in unseren Artikeln oft zu viel Wissen vorauszusetzen – wir geloben, es uns zu Herzen zu nehmen!
So lernen wir stets dazu und hoffen, dass unsere Arbeit interessiert, informiert, vielleicht sogar erfreut. Dass es dabei zu Missverständnissen kommen kann, ist klar. So führte die Überschrift "Völkische Naturfreunde" unseres Editorials vorige Woche zu Ärger bei einigen Menschen, die sich bei den tatsächlich so heißenden "Naturfreunden" engagieren, also in jener bundesweiten Organisation, die sich auf dem Land und in Städten nicht nur um den Schutz der Natur, sondern auch um den der Demokratie kümmert. Gemeint waren unsererseits nicht die Vereinsmitglieder, sondern rechtsextreme Sippen, die gerne wandern, im Wald zelten und ihren Nachwuchs mit Rassenwahn indoktrinieren.
Die Berichterstattung über diese Strukturen ist Teil unseres Projekts "Recherche gegen Rechts". Bis ins Frühjahr 2026 erfolgen dazu wöchentlich Veröffentlichungen: Diesmal geht es um die "Nationalrevolutionäre Jugend", eine Nachwuchs-Nazi-Organisation, die seit vorigem Jahr im Südwesten aktiv ist. Dass solche Recherchen bei Kontext erscheinen können, verdanken wir einem außergewöhnlich hohen Spendenaufkommen nach unserer letzten Kampagne. Sie sehen also, jeder Euro für Kontext ist gut angelegtes Geld, eine sinnvolle Investition. Und das verleiht uns den Mut, Ihnen ganz schüchtern unsere Spendendose unter die Nase zu halten und einen kleinen Obolus zu erbeten. Demnächst vielleicht mit einem kleinen Tanz bei TikTok – aber wir wären sehr dankbar, wenn Sie uns diese Verzweiflungstat ersparen, klimper klimper.
Letzte Kommentare:
Ich sehe den Sinn einer Demokratie nicht darin, daß Politiker und Parteien ihre Vorstellungen von Politik besser erklären. Sondern daß sie das tun, wofür sie gewählt wurden.
Die 'Grünen' haben den Kampf um substantielle Veränderungen, nicht nur im Uweltschutz, längst zugunsten der Regierungs- und Ministerposten in Bund und Ländern aufgegeben. Sie folgen dem SPD-Spottlied der Weimarer Republik: "Schließen wir...
Leichtsinnig beabsichtigt gewesen: Cornelius W. M. Oettles Anregung einer Unvermögensteuer für Arme zu ergänzen, warnend zu verweisen auf die in jedem Winter vermeidbar explodierenden Meisenknödel!
Was will uns dieser Artikel sagen? Frau Schäfer ist eine" geübte Einmischerin", es gibt verschiedene Petitionen, eine zu Kita-Gebühren und eine zu einer neuen Lernkultur. Zur neuen Lernkultur gibt es unverbindliche Allgemeinplätze und viel...
Die Landesumweltministerin Thekla Walker hat sich in Belem mit kalifornischen Politikern getroffen. Mag ja sein, dass dies einen Sinn hat. Zumindest genauso sinnvoll wäre es gewesen, wenn sie sich auch mit Indigenen getroffen und ihnen erklärt hätte, was...