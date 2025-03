Als belesener Konservativer kennt Winfried Kretschmann vermutlich einen zentralen Satz aus Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman "Der Leopard", sozusagen des eherne Credo des Konservatismus: "Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss alles sich ändern." Jedenfalls veranschaulichen die medial dokumentierten Früchte seines jüngsten Räsonierens sehr hübsch, wie dieser Satz zu verstehen ist. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann sieht den Ausbau der Rüstungsindustrie, für den laut schwarz-rotem Sondierungspapier bald quasi unbegrenzte Mittel zur Verfügung stehen sollen, als Chance für die Wirtschaft und die Jobs in Baden-Württemberg. Das bekannte er vergangene Woche in einem Interview mit dem "Südkurier". Europa müsse angesichts der veränderten Weltlage seine Verteidigung selbst in die Hand nehmen, "und da wollen wir in Baden-Württemberg mitmischen." Rüstung werde "ein neuer industrieller Schwerpunkt für Baden-Württemberg werden", und "wir müssen es in diesem Bereich genau so machen, wie wir es bei zivilen Anwendungen gemacht haben." Kurzum, ein perfekter Lampedusa: Aus Autoland wird Panzer- und Raketenland, damit alles gleich bleibt, also Jobs und Wohlstand. In diesem Sinne: Zündkerzen zu Zündköpfen!

Freuen wird diese Entwicklung Firmen wie Diehl Defence und die 120 anderen Firmen, die bereits in Baden-Württemberg Rüstung produzieren. Noch nicht so doll freut sich die IG Metall. Zwar vertritt die Gewerkschaft selbstverständlich auch die Beschäftigten von Heckler & Koch, Rheinmetall & Co., doch den neuen rosigen Wachstumsverheißungen dank Rüstung traut sie bislang nicht so richtig. Gibt ja noch andere Industrie. Die IG Metall sieht den heimischen Maschinenbau in Gefahr, bedroht durch "neue aggressive Wettbewerber, sich abzeichnende Handelskonflikte, (…) Verschlechterung der Standortbedingungen sowie Investitionszurückhaltung", wie es in einer Pressemitteilung des Landesbezirks heißt. Von der neuen mutmaßlichen CDU-SPD-Bundesregierung fordert die Gewerkschaft daher "einen Kurswechsel in Richtung einer sozial gerechten und wirtschaftlich leistungsfähigen Transformation" und Investitionen "sowohl in die öffentliche Infrastruktur als auch in Produkte, Märkte und Arbeitsorganisation". Sag ich doch, würde Kretschmann jetzt vermutlich sagen.

Um ihre Forderungen zu untermauern, mobilisiert die IG Metall für den kommenden Samstag, 15. März, zu großen Kundgebungen in fünf Städten. Auch in Stuttgart soll machtvoll demonstriert werden, und zwar um fünf vor zwölf (!) auf dem Schlossplatz. Etwas seltsam dabei ist die Exklusivität: Andere Gewerkschaften, die bestimmt ebenfalls für eine starke Industrie und stabile Sozialsysteme stehen dürften, rufen nicht mit auf.