Böhmermann, Wallraff und wir!

Thema war die gute alte Cancel Culture. Allerdings nicht so, wie sie Dieter Nuhr oder Thomas Gottschalk beklagen. Sondern bezogen auf Angriffe gegen die Pressefreiheit, verübt von – so das ZDF – "schicken Kanzleien von Medienanwälten, die im Auftrag von Mächtigen mit kostenintensiven Klagen drohen". Im Mittelpunkt stand dabei der Jurist Ralf Höcker, dessen Kanzlei den besagten Ex-Mitarbeiter seit Jahren gegen Kontext vertritt. Die Folgen: Nicht nur hat uns dieser Rechtsstreit die überwältigende Solidarität einer Community vor Augen geführt, die uns mit ihrer Spendenbereitschaft ermöglicht hat, das Prozesskostenrisiko in Höhe von etwa 100.000 Euro einzugehen. Die Klage war auch hilfreich bei der Demokratiepflege. Denn dank der zusätzlichen Aufmerksamkeit wissen nun sehr viel mehr Menschen, wie das Personal im Umfeld der rechtsnationalen Partei mitunter denkt. Nachzulesen hier.

Die ganze Folge des "ZDF Magazin Royale" ist uns ein riesiges Freudenfest. Denn nach unserer Chefredakteurin Anna Hunger hatte dort auch ein gewisser Günter Wallraff seinen Auftritt. Genau, Kontext in einer Sendung mit dem Günter Wallraff, der Investigativlegende, wie cool ist das denn?!

Deep Pizza und Hitlerando

Dass Menschen dazu neigen, die Meldungen für wahr zu halten, die ihr bestehendes Weltbild stützen, ist zwar keine ganz neue Erkenntnis. So formulierte der Soziologe Robert Kurz schon 1999, dass das postmoderne Beliebigkeitsdenken "dem medialen oder ideologischen Schein genauso viel Tatsachengehalt wie dem realen Sein" zumessen kann und der "Unterschied zwischen Realität und Inszenierung" immer unbedeutender zu werden droht. Doch mit Blick auf technische Entwicklungen und das Potenzial, mit Hilfe Künstlicher Intelligenz in ganz neue Dimensionen der Desinformation vorzudringen, ist zu befürchten, dass der politische Meinungsstreit in naher Zukunft noch gruseligere Formen annehmen wird als heute.

Einen Vorgeschmack liefert der Pizza-Fake vom jüngsten Parteitag der Grünen in Karlsruhe. Vergangenen Montag kursierte ein angebliches Foto, das ein paar Sonnenblumen und etliche Pizzen zeigt, die unaufgegessen auf Tischen, aber auch auf dem Boden herumliegen. Schaut sie euch an, die dummen Heuchler-Grünen, die einfach so Essen verschwenden, war in unzähligen Variationen zu lesen – obwohl der Fake mit minimaler Medienkompetenz eigentlich leicht durchschaubar gewesen wäre.