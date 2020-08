Verfassungsgericht zu Containern: Pervertierter Eigentumsbegriff

Ein weiteres "Querschlägerurteil" ist das jüngste Urteil zum "Containern". Damit hat das Gericht die Strafbarkeit nach § 242 StGB, also Diebstahl, perpetuiert und für die nahe Zukunft verfestigt. Mit der Autorität des Gerichtes kann man das natürlich so machen. Formaljuristisch ausgetrampelte Pfade begehen, nicht nach links und rechts schauen. Und dabei juristische Entwicklungen in Nachbarländern wie der Schweiz und in Frankreich ignorieren, wo Lebensmittelverschwendung selbst und nicht Aktionen dagegen unter Strafe stehen. Das heißt aber, einen täglich sich wiederholenden Sozial-Skandal, nämlich die tonnenweise Vernichtung von Lebensmitteln durch den Lebensmittelhandel, einfach auszublenden.

Unakzeptabel und völlig überzogen ist es allerdings, wenn das Gericht mit diesem Beschluss implizit der Vernichtung von Lebensmitteln den Schutz des Strafrechts zuweist. Mit der eines Verfassungsgerichts unwürdigen Begründung, die da heißt: Der Eigentümer kann mit seinem Eigentum, egal worum es sich handelt, machen, was er will. In dem gesamten Gerichtsbeschluss wird mehrfach ausgeführt, dass dies aus dem in Art. 14 Abs. 1 verankerten Grundrechts auf Schutz des Eigentums abzuleiten ist, auch wenn die Sache wirtschaftlich wertlos ist.

Unwürdig deshalb, weil das Gericht mit keinem Wort und keinem Gedanken auf den gleichwertigen verfassungsrechtlichen Grundsatz aus Art. 14. Abs. 2 eingeht, wonach Eigentum (auch) verpflichtet. Wenn ein Jurastudent diesen Aspekt der Sozialpflichtigkeit des Eigentums (nach Art. 14 Abs. 2 GG) erst gar nicht diskutieren würde, würde seine Klausur mit Sicherheit mit ungenügend bewertet werden.

Täglich 50.000 Tonnen Lebensmittel vernichtet

Täglich werden in Deutschland laut einer WWF-Studie aus dem Jahr 2015 etwa 50.000 Tonnen Lebensmittel vernichtet, das sind rund 18 Millionen Tonnen im Jahr. Einen gewichtigen Anteil davon bestreitet der Lebensmittelhandel. Sicher werden auch bestimmte Chargen abgelaufener Lebensmittel an örtliche Tafeln abgegeben. Sicher wandert auch ein relevanter Anteil aus den Privathaushalten in den Müll. Doch gerade beim Lebensmittelhandel könnte viel Verschwendung vermieden werden.

Die Rewes, Aldis und Lidls dieser Welt handhaben das dann so, dass die abgelaufenen Lebensmittel in Containern zur Abholung durch einen Abfallentsorger bereitgestellt werden. Dabei fallen zwei Aspekte ins Auge: Zum einen gibt der Eigentümer damit sein Eigentum auf, vergleichbar damit, wenn ich meinen Sperrmüll zur Abholung bereitstelle. Die Sperrmüllsammler, die meinen Müll nach brauchbaren Sachen durchforsten, werden auch nicht wegen Diebstahls belangt und zwar aus einem schlichten juristischen Grund: Mit dem Rausstellen zur Abholung durch die Sperrmüllabfuhr habe ich mein Eigentum und meine Verfügungsbefugnis aufgegeben.