Bosch: Sozialpartnerschaft ade

In Waiblingen wird noch um jeden Arbeitsplatz gerungen. Das Steckerwerk dort mit seinen 560 Mitarbeiter:innen will der Konzern 2028 dichtmachen, die Produktion nach Thailand verlagern. Der Waiblinger Standort ist gewerkschaftlich gut organisiert, zu einer Protestkundgebung der IG Metall Ende November kamen rund 2.000 Menschen. Wie der Kampf dort weitergeht, ist bislang nicht bekannt, es laufen Gespräche mit der Arbeitgeberseite. Betriebsrat und Gewerkschaft wollen Arbeitsplätze erhalten. Eine Möglichkeit, um dafür Druck aufzubauen, könnte sein, einen Sozialtarifvertrag zu fordern. Dann könnte die Belegschaft für ihre Forderungen streiken. Doch in der Leitung der baden-württembergischen IG Metall tut man sich traditionell schwer mit diesem Instrument, eher denkt man in Kategorien der Sozialpartnerschaft.

Dass die von Arbeitgeberseite in den vergangenen Monaten immer weniger ernst genommen wird, zeigt allerdings der jüngste Wechsel an der Spitze von Gesamtmetall: Nach dem Rückzug von Stefan Wolf (Ex-Vorstand des Maschinenbauers Elring Klinger in Dettingen) wurde Udo Dinglreiter Präsident von Gesamtmetall. Es ist Mitinhaber des bayerischen Maschinenbauers R. Scheuchl – eine Firma, die nicht tarifgebunden ist. Das ist ein Novum in der 135-jährigen Geschichte des Verbands und damit eine Wahl, die als Kampfansage an den Flächentarifvertrag verstanden werden darf.

Die Bosch-Konzernleitung jedenfalls hat sich im abgelaufenen Jahr endgültig aus der Sozialpartnerschaft verabschiedet. Nicht, weil das Unternehmen keinen Gewinn macht, sondern weil das Management mehr Gewinn machen will. Und das übrigens in einem ziemlich schwer zu durchschauenden Konstrukt, in dem die Manager sich de facto selbst kontrollieren, wie Kontext-Gastautor Manfred G. Lieb ausführlich erklärt.