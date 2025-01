Krankenhaus in Herrenberg: Kleine Schritte voran – große zurück

Der Hintergrund: Im Oktober des Jahres gab die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg bekannt, 18 Notfallpraxen im Land aufgrund von Personalmangel zu schließen. Nun richten sich Proteste der Herrenberger Verwaltung gegen diese Pläne, Bürgermeister aller umliegenden Gemeinden haben sich angeschlossen. Die Umgestaltung des Herrenberger Krankenhauses zu einem "integrierten, intersektoralen Gesundheitszentrum" indes wird vom Klinikverband Südwest betrieben. Simone Müller-Roth, Sprecherin der Kreisgruppe Böblingen im Hebammenverband Baden-Württemberg, spricht von mehreren Sitzungen, an denen Hebammen, Vertreter:innen des Klinikverbandes und des Landkreises teilnahmen: "Wir haben darauf hingewiesen, wie wichtig das Angebot in Herrenberg ist", sagt Müller-Roth. "Aber es wird sich absehbar nicht halten lassen."

Immerhin: Dass am Flugfeldklinikum Böblingen ein hebammengeführter Kreißsaal entstehen soll, ist nun vertraglich abgesichert und stellt für Müller-Roth einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung dar. Die Zertifizierung des Hebammenkreißsaals ist mit einigem Aufwand verbunden und muss im Abstand von drei Jahren erneuert werden. "Böblingen", so Müller-Roth, "macht sich ein bisschen auf den Weg, auch was die Zusammenarbeit mit der Frauenmilchbank Winnenden angeht, von der Frühgeborene Muttermilchspenden erhalten können. Darüber sind wir froh."

In Herrenberg, so die Mitteilung des Landkreises, soll indes eine ambulante Hebammenpraxis etabliert werden. Doch auch in anderen Bereichen der Gesundheitsversorgung soll dort abgebaut werden – das liest sich so: "Hier kann die klassische ambulante Versorgung im Sinne eines Gesundheitszentrums abgedeckt werden und andererseits eine Erweiterung um die Infrastruktur für ambulantes Operieren erfolgen." Die vielen Fragen zum Verfahren an sich, die 2023 noch gestellt wurden, nach Transparenz und Effizienz, blieben unbeantwortet, sind verstummt.