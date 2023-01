Linke Buchverlage überleben: Der Schmetterling fliegt noch

Paul Sandner gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er vom "Akt der Solidarität" spricht. Endlich hätten die Linken mal gezeigt, sagt der 64-Jährige, dass sie "Probleme lösen" und sich nicht nur die "Schädel einschlagen" können.

Vorneweg gilt das für "Werkstatt"- Geschäftsführer Bernd Weidmann. Der 70-Jährige hat die klassische linke Biographie. Anti-Atomkraft und Friedensbewegung in Göttingen, damals mit führend in der BRD, Demos in Grohnde, Brokdorf, Gorleben, das volle Programm, die Beerdigung von Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe 1977 auf dem Stuttgarter Dornhaldenfriedhof, danach Objekt der Zielfahndung, Verfahren wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Eine "ganz harte Nummer", erinnert sich Weidmann heute an den Deutschen Herbst. Danach ist er Verleger geworden und Sprecher des Arbeitskreises kleiner und unabhängiger Verlage (AKV) im Börsenverein.

Betty Rosenfeld ist zum Verkaufserfolg geworden

Das Solidarische habe ihn geprägt, betont er, und ist mit 60.000 Euro in Vorlage gegangen, um die Bücherberge in die norddeutsche Tiefebene überführen, sichern und damit die Voraussetzung für das Überleben der kleinen Unternehmen schaffen zu können. Jetzt gibt es sie noch, sie können wirtschaften, und haben eine reelle Chance, mehrere hunderttausend Euro von den belieferten Buchhandlungen zu erhalten, die ihre Rechnungen noch nicht bezahlt haben.

Weidmann nennt es einen "Akt der Vernunft", lehnt Girlanden ab, bevorzugt das Unaufgeregte. Die Zeit des Daueraktivismus' ist längst vorbei. Nicht das Schlechteste in dieser Branche, die in der Ökonomie der Aufmerksamkeit viel Platz für sich beansprucht. Trotzdem: Auch die Begeisterung des Kollegen Sandner ist okay, weil historisch selten.