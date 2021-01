Uni Freiburg: Studierende wehren sich nicht

Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen gehörten zu den ersten, die in der Coronakrise ihren Job verloren haben. Selbst wenn sie jung sind und der Jobverlust ihren Lebensunterhalt bedroht, fällt es den allermeisten schwer, sich zu wehren. Das zeigen die Entlassungen beim Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald.

Am 15. Juni hatte das Studierendenwerk seine größte Mensa nach dem ersten Lockdown wieder eröffnet. Zeitgleich wurde den 100 studentischen Beschäftigten gekündigt. Ein großes Problem für die Betroffenen, insbesondere da die Mieten nicht wie die Einnahmemöglichkeiten sanken. Trotz Onlinesemester, in dem viele Studierende gar nicht in der jeweiligen Studienstadt gewohnt haben, sind die Mieten weiter rasant gestiegen. Das unterstreicht eine Studie des Finanzdienstleisters MLP, die im September "typische" Studiwohnungen von 30 Quadratmetern in Hochschulnähe untersuchte. Eine entsprechende Wohnung kostete in Freiburg 550 Euro warm. Allein im 2. Quartal 2020 sind die Angebotsmieten in diesem Bereich hier um 22 Prozent gestiegen.