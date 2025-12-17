Adventskalender der AnStifter: Weil Menschenrechte in Gefahr sind

Sie sind abstrakt, mal geradlinig, mal verwickelt. Die Grafiken zu den 30 Artikeln der UN-Menschenrechtserklärung zeigen ineinandergreifende bunte Kreise, die das Recht auf Bildung illustrieren. Ein blauer Pfeil, der gegen zig schwarze Pfeile strömt, verdeutlicht das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit. Auf 30 Tafeln hat der Kölner/Dresdner Grafiker und Zeichensteller Jochen Stankowski klare Formen gefunden, um das Gehirn der Betrachter:innen in Bewegung zu bringen. Die AnStifter initiierten in Stuttgart die Ausstellung "Mein Name ist Mensch" 2023, damals zum 75. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948. Mit der Geburtstagsausstellung jedoch war es nicht vorbei: Die Ausstellung kann gekauft oder ausgeliehen werden – und das wurde bislang bundesweit an über 200 Orten genutzt.
In diesem Jahr haben die AnStifter in Kooperation mit der Stuttgarter Stiftung Geißstraße Persönlichkeiten nach ihren Gedanken zu den einzelnen Menschenrechtsartikeln gefragt. Herausgekommen ist ein sehens- und lesenswerter Adventskalender, aus dem wir hier Auszüge zeigen dürfen.
Verbot der Diskriminierung – Artikel 2
Jeder Mensch hat ... Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa ... nach Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. ...
Letzte Kommentare:
Die Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit wäre eine andere wenn das "Wording" der Medien zum Komplex Steuern/Steuerehrlichkeit eine andere wäre. Es muss nicht in jeder Meldung ein Zusammenhang mit der Schließung des örtlichen Freibades...
Von rotrotgrün können Sie ja träumen. Aber das wählt halt keiner, das findet weder im Bund und schon gar nicht in BW eine Mehrheit. Mit einem linkeren Kurs könnten die Grünen vielleicht ein paar Stimmen von Linken und SPD abziehen. Aber bestimmt nicht...
Brav begnügt sich das Melkvieh mit der Formulierung die Regierung "verschlafe" da etwas :-) Einfach köstlich wie die mafiöse Korruption, Komplizenschaft und Beihelferei schöngeredet wird. Selbst dann wenn keiner der Täter persönlich...
Als ich mich neulich über genau dieses Problem erregt habe und äußerte, dass man von den Bürgern weniger Beschäftigung mit wertlosem Medienschrott und mehr Beschäftigung mit Gesetzestexten, Gutachten etc. zur Entscheidungsfindung, die Politik...
Finanzwende macht hier wirklich tolle Arbeit. Die Regierungen betreiben einen großen Aufwand Einsparungen im Sozialbereich, also bei den da unten, zu holen, aber bei den Überreichen, den Steuerhinterziehern, also den da oben, da geht den Parteien die Luft...