Adventskalender der AnStifter: Weil Menschenrechte in Gefahr sind

Sie ist ein Dauerbrenner geworden: die Ausstellung "Mein Name ist Mensch" zu 75 Jahren Menschenrechte von der Stuttgarter Initiative Die AnStifter. Bislang haben sich 250.000 Menschen an mehr als 200 Orten von den Grafiken Jochen Stankowskis inspirieren lassen.

Sie sind abstrakt, mal geradlinig, mal verwickelt. Die Grafiken zu den 30 Artikeln der UN-Menschenrechtserklärung zeigen ineinandergreifende bunte Kreise, die das Recht auf Bildung illustrieren. Ein blauer Pfeil, der gegen zig schwarze Pfeile strömt, verdeutlicht das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit. Auf 30 Tafeln hat der Kölner/Dresdner Grafiker und Zeichensteller Jochen Stankowski klare Formen gefunden, um das Gehirn der Betrachter:innen in Bewegung zu bringen. Die AnStifter initiierten in Stuttgart die Ausstellung "Mein Name ist Mensch" 2023, damals zum 75. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948. Mit der Geburtstagsausstellung jedoch war es nicht vorbei: Die Ausstellung kann gekauft oder ausgeliehen werden – und das wurde bislang bundesweit an über 200 Orten genutzt.

In diesem Jahr haben die AnStifter in Kooperation mit der Stuttgarter Stiftung Geißstraße Persönlichkeiten nach ihren Gedanken zu den einzelnen Menschenrechtsartikeln gefragt. Herausgekommen ist ein sehens- und lesenswerter Adventskalender, aus dem wir hier Auszüge zeigen dürfen.



Verbot der Diskriminierung – Artikel 2

Jeder Mensch hat ... Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa ... nach Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. ...