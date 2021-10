Weltgrößte Kürbisausstellung in Ludwigsburg: Der Kosmos als Kürbis

Da sind Schwanengleiche mit Wendehälsen, Quallenartige mit tentakeligen Auswüchsen, Football-Ähnliche, bei denen man sich das Zutreten verkneifen muss. Es gibt Dünne und Dicke, Kleine und Große, Längliche, Gedunsene, Eingefurchte, welche mit samtig-weicher Oberfläche, von einer melonigen Netzhaut Überzogene und vollständig Verwarzte. Die über 800 Sorten tragen Namen wie Big Buddha, Crystal Star, Eden Blue, Gold Dust oder Herkules' Keule … kann man die auch rauchen? Ein paar kunstfertig in Kürbisschalen geschnitzte Gnome sehen zumindest nicht so aus, als würden sie viel Wert auf Nüchternheit legen.

Paranoid veranlagten Personen sei an dieser Stelle übrigens eindringlich von einem Besuch der großen Kürbiskür abgeraten. Wer auf dem Terrain des Blühenden Barock in Ludwigsburg verkehrt, muss sich, weil sie an allen Ecken und Enden lauern, in Acht nehmen, keinem Kürbiskoller zu erliegen. Das gilt auch für die Kulinarik. Eine kleine Auswahl: Zum Schnabulieren bereit stehen gebrannte Kürbiskerne mit Ingwer- und Cappuccino-Geschmack, Kürbismaultaschen, Kürbisbratwürste, Chili con Kürbis, Spaghetti Kürbinese, Kürbissecco und nicht zuletzt: Kürbispommes mit Kürbisketchup. Wem der (ebenfalls extrem vielseitige!) Kürbisgeschmack nicht behagt, wird womöglich ausrufen: Die haben doch einen an der Kürbiswaffel! – die hier wahlweise mit Zimt und Zucker oder mit … Apfelmus? serviert wird.

Vollendet ist die unbegrenzt erscheinende Formenvielfalt, wo der Kürbis, nein: Kürbiskollektive durch menschliche Beihilfe zur Skulptur wurden. Unter dem Motiv der Unterwasserwelt erheben sich ein Kürbis-Tiefseetaucher mit Kürbis-Tauchglocke, ein begehbarer Kürbishai, ein Kürbiskrake, eine Kürbismeerjungfrau in einer Kürbismuschel, Kürbisdelfine, ein Kürbis-U-Boot und zahlreiche Kürbisfische.

Der riesige Kürbis-Spongebob beseitigt mit seinen ausgebreiteten Armen die letzten Reste von Skepsis: Wenn ein Phänomen existiert, kann es in Kürbissen beschrieben und dargestellt werden. Handelt es sich beim Kürbis zuletzt sogar um eine transzendente Entität? Zumindest färbt die Monomanie der Ausstellung ab: Wer ein paar Stunden unter so vielen Kürbissen verbringt, kann bald keinen Gedanken mehr ohne "Kürbis" formen – und nach ein paar Stunden überhaupt nur noch in Kürbissen denken. "Bin ich ein Gott? Mir wird so licht! Ich schau in diesen reinen Zügen die wirkende Natur vor meiner Seele liegen", freut sich Faust in Goethes großer Tragödie. Aber das Wichtigste hat er vergessen: Der Kürbis ist ein Kosmos – der Kosmos ist ein Kürbis.