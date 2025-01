Medienstudie zum Lokaljournalismus: Nur die Politik interessiert's nicht

Wo die Lokalpresse fehlt, punktet die AfD. Das war das Ergebnis meiner Masterarbeit, die ich vor rund einem Dreivierteljahr bei Kontext veröffentlichte. Seitdem hat sich einiges getan. Ein persönlicher Rückblick auf Interview-Anfragen, nervenaufreibende Vorträge und einen gefallenen Minister.

Es ist Januar 2024, gerade hat "Correctiv" über die Pläne von Rechtsextremisten berichtet, die, oh Wunder, tatsächlich gerne Migrant:innen und Deutsche mit migrantischen Wurzeln aus dem Land deportieren würden. Die Veröffentlichung entfachte in Deutschland eine Flamme der Empörung, die sogenannte bürgerliche Mitte politisierte sich ad hoc und Millionen protestierten gegen Rechtsextremismus und die AfD. Während zu Jahresbeginn also die gesamte Bundesrepublik darüber diskutiert, schreibt und spricht, dass Rechtsextreme rechtsextreme Dinge tun, verweisen Kommentator:innen immer wieder darauf, wie wichtig doch der Journalismus und die Recherchen der Kolleg:innen seien, um Menschen über solche Ungeheuerlichkeiten aufzuklären und um so die Demokratie zu bewachen.

Die Medien, die vierte Gewalt, der Wachhund unserer Gesellschaft. Stimmt alles, dachte ich damals, doch zum Journalismus gehören nicht nur die großen Magazine und investigativen Berichte auf Bundesebene, sondern auch das Lokale – und gerade dort erleben wir in ganz Deutschland ein Aussterben der Lokalzeitungen. Und das spielt der AfD unmittelbar in die Hände. Am Beispiel Baden-Württemberg konnte ich als erster in Deutschland überhaupt zeigen, dass dort, wo Gemeinden nicht durch Berichterstattung abgedeckt sind, Menschen eher für die AfD stimmen als in Gemeinden mit Lokalpresse. Dass die Ergebnisse, die ich Anfang März in der Kontext veröffentlichte, alarmierend waren, war mir bewusst. Welche mediale Welle dadurch ausgelöst werden sollte, hatte ich als Studi-Futzke und Lokal-Journo aber nicht kommen sehen.

Deutschlandfunk, Böhmermann und Christian Lindner