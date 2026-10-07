Neue Auftraggeber: "Kunst, die alle voranbringt"

Anfangs ging es viel um den Verkehr, erzählt Anselm Kick, bei der Stadt zuständig für Verkehrsplanung. "Es war eine Angstdebatte, sehr polarisiert, es gab keinen Konsens." Ein zäher Aushandlungsprozess: Auf Zebrastreifen mit einer Schwelle konnten sie sich noch einigen, darüber hinaus wurde es schon schwierig. "Wir haben versucht, die Debatte vom Verkehr zu lösen", erklärt Kick, "und uns auf Geschäfte, Cafés, Menschen und Sitzplätze zu konzentrieren."

Ende 2025 kam der Kontakt mit dem Projekt Neue Auftraggeber zustande. Von da an traf sich die Initiativgruppe ungefähr einmal im Monat mit der Mediatorin Boglárka Pap, um einen Auftrag auszuarbeiten. "Wie haben gebastelt und gemalt", beschreibt Merve Kap den Prozess. Seit Mai ist der Auftrag unterzeichnet. "Wir suchen einen Ort, der Waiblingen verändert", heißt es darin. "Einen Ort, den es nur hier gibt."

Vermittler:innen recherchieren die Künstler:innen

Beim Modell der Neuen Auftraggeber beauftragen die Bürger:innen die Künstler:innen nicht selbst. Dafür sind die Mediator:innen zuständig, die Vermittler:innen, die entsprechende Fachkenntnisse mitbringen. Pap kommt vom Theater, war lange am Forum der Kulturen tätig und hat dort unter anderem das Theaterfestival "Made in Germany/Made in Stuttgart" geleitet. Kunst für alle und Partizipation sind ihre Themen. Sie habe lange nach geeigneten Künstler:innen gesucht, sagt sie. Dabei stieß sie auf die Urbanisten aus Dortmund, einen gemeinnützigen "Verein für kooperative Stadtentwicklung". Über zwanzig Beteiligte entwickeln Projekte für Kommunen, Nachbarschaftsinitiativen oder Unternehmen und betreiben eine offene Werkstatt.

Was sie an den Urbanisten überzeugt habe, so Pap, sei ihre Vielseitigkeit. Und dass sie sehr angewandt arbeiten. Sie kommen aus den verschiedensten Bereichen: von der Raumplanung bis zum Tischlerhandwerk. Julie Henkel, Architektin und erst seit Kurzem dabei, berichtet: Ausgehend von Fotos und einem Anforderungskatalog entwickelten sie ihren Entwurf. Für eine ehemalige Bushaltestelle vor der Waiblinger ADAC-Geschäftsstelle entwarfen sie neun Module aus Holzwerkstoffen, polygonal, alle auf derselben Grundfläche, zum Sitzen und Spielen.

Am Freitag kommen sie nach Waiblingen, um mit der Initiativgruppe diese Module zu bauen. "Jede:r, der vorbeiläuft, kann Teil davon werden", betont Merve Kap: "Es hat etwas mit Gemeinschaft zu tun" "Wir wollen mit wenigen Mitteln Menschen in Bewegung bringen", bestätigt Henkel. "Unser Credo: Stadt gemeinsam gestalten." "Wir haben den Auftrag wirklich zusammen ausgearbeitet", sagt Kap und ergänzt: "Wir wissen noch nicht, was dabei herauskommt." Aber: "Wenn ich das in der Zukunft sehe, dann ist das ja meins. Da identifiziert man sich viel besser damit."

"Ein zutiefst demokratisches Projekt"

Auch Vuk wirkt angetan: "Wir werden in Zukunft anders arbeiten", kündigt der Leiter des Geschäftsbereichs Kultur und Sport an. Die Entwicklung der Fronackerstraße sei ein zutiefst demokratisches Projekt, findet er und ist überzeugt: "Demokratie entsteht in den Kommunen." In Waiblingen gibt es in der Stadtverwaltung keine Ämter, nur Geschäftsbereiche, das mag manche Prozesse vereinfachen. Aktuell steht die Stadt allerdings unter einer Haushaltssperre. Vuk betont: "In Zeiten wie diesen zu gestalten, das ist eine Kunst. Es geht nur, wenn alle zusammenarbeiten."

Bei dem Auftrag in der Fronackerstraße geht es nur um einen Straßenabschnitt, nicht um die ganze Stadt wie in Pritzwalk. Dafür geht es ungewöhnlich schnell voran, wie die Projektkoordinatorin Sartori feststellt. Das liegt daran, dass es bereits eine Initiativgruppe gab, dass alle an einem Strang ziehen, und dass die Eva-Mayr-Stihl-Stiftung die Kosten übernimmt.