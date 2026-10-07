"Trad Whys" im Studio Theater Stuttgart: Ein Volk, ein Sauerteig, eine Rührerin

Ja, das ist Balsam auf geschundene, des Patriarchats gescholtene Männerseelen: "Als traditionelle Hausfrau kann ich meiner biologischen Bestimmung folgen. Ich bin meinem Mann so dankbar, dass er mir dieses Leben ermöglicht und wir in einer natürlichen Rollenverteilung leben und wachsen können." Steht so oder ähnlich auf Insta unter Hashtags wie #einfachfrauseindürfen, #allesfürmeinenmann oder auch #deutschewerte. Voll prall für uns Mannen: Wir müssen ins feindliche Leben hinaus, kommen um halb sechs nach Haus, Rohkost und Tee stehen schon auf dem Tisch, gesund, appetitlich und absolut frisch. Ein Gedicht. So wie die proper aufgeputzte Hausfrauengattin selbst. Die uns auch sonst nicht auf den Wecker geht. Ungefragt hält sie die Klappe. "Begrüße ihn nicht mit Beschwerden und Problemen. Seine Gesprächsthemen sind wichtiger als deine!" Oberste Harmonieregel der wunderbar natürlichen Geschlechterbalance.
Kulturelle Partnerschaft
Theater lebt vom Diskurs – auf der Bühne, im Publikum und in der Öffentlichkeit. Mit der Kooperation zwischen Theater-Stuttgart.de und Kontext:Wochenzeitung wird dieser Dialog erweitert. Theaterkritiker:innen von Kontext besuchen Premieren an den Stuttgarter Bühnen, veröffentlicht werden die Kritiken in Kontext und auf der Plattform Theater Stuttgart. Die Entscheidung, welche Premieren besucht und rezensiert werden, trifft Kontext als unabhängige Zeitung autonom.
Damit reagieren beide Partner auf eine seit Jahren laufende Entwicklung: In vielen großen Tageszeitungen wird der Platz für Theaterkritik immer kleiner, die Vielfalt des Stuttgarter Theaterlebens findet dort kaum noch Resonanz. Theater Stuttgart und Kontext möchten die künstlerische Arbeit der Stuttgarter Bühnen sichtbarer machen und sie mit journalistischer Qualität begleiten. (lee)
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Der Teckbote war schon sehr lange bei der SWP, da hat sich nichts geändert. Deshalb dieses Blatt als Beispiel für "neue Zombiezeitung" zu nehmen: vielleicht etwas unpassend. Der symbolischte Hammer ist allerdings der nahezu identische...