"Trad Whys" im Studio Theater Stuttgart: Ein Volk, ein Sauerteig, eine Rührerin

Bis Stufe zwei der Trad-Skala erreicht ist: nach Schwangerschaftspoesie à la "Ich werde weiter. Ich werde weicher und gleichzeitig stärker" die Entbindung, natürlich ohne Kaiserschnitt. Dann Kindergeschrei bei abwesendem Papi, Wäscheberge und Mamas verlorene Nerven. Zur heilen Welt gebracht hat sie übrigens Babys in Gestalt von Bauernbrot und Baguette: eine nette Trash-Pointe in Urbans Regie. Gilt doch das selbstgebackene tägliche Brot als so etwas wie die heilige Eucharistie der Trad-Szene. Namentlich der Sauerteig ist der bevorzugte Laib des Herrn Gemahl.

Jedenfalls: Idyllen können trügen. Klick- und Followerzahlen auch. Trad und Trash liegen so nahe beieinander wie Tradwives und Tradbots. Den viralen Zahlen müssen keine realen Massenfluchten ins traute Heim entsprechen. Die anti-feministische Rückbildungsgymnastik ist zuvorderst ein Social-Media-Phantom, auch wenn ihre rückwärtsgewandten Utopien weder zeit- noch ortlos daherkommen. Ihre Zeit: 50er-Jahre, Jahrhundertwende, Hauptsache retro, Hauptsache voremanzipatorisch. Ihre Orte: Schöner-Wohnen- und Schöner-Kochen-Schauplätze des Product Placements. Oder auch Landlust-Paradiese wie die "Ballerina Farm" einer inzwischen kinderreichen amerikanischen Ex-Tänzerin. Es sind virtuelle Gespensterorte zwischen selbst angebautem Bio-Gemüse, Smoothie und Lippenstift, modrigen Rollenzuschreibungen und Jubel über alles Reaktionäre.

Letztlich doch kein Biss

Selbstverständlich schreit das nach Parodie. Einen Jux müsste sich das Theater machen wollen, wenn es das Thema aufgreift. Aber: Lustigmachen allein läuft Gefahr der Verharmlosung. Im Studio Theater bleibt es weitgehend ernst – der Sache angemessen, aber erkauft durch einen Mangel an Ironie, Spott, Sarkasmus. Letztlich kommt die Performance recht bieder daher und ohne wirklichen Biss.

Das Finale mit der Warnung vor Risiken und Nebenwirkungen der bewusstseinsverengenden Heim-an-den-Herd-Droge gibt theatralische Mittel vollends dem Frontalunterricht preis – und rennt damit durch offene Türen ins Leere. Denn selbst die betuppteste "Traditionelle" weiß, dass sie finanziell ziemlich angearscht dasteht, wenn der Alte zu einer Jüngeren rübermacht; dass nur wirtschaftliche Unabhängigkeit Selbstbestimmung garantiert; dass unter spätkapitalistischen Bedingungen sich nur wenige Männer eine Tradwife leisten können; dass halbwegs erfolgreiche Tradfluencerinnen weitaus mehr Kohle machen als der Mann, von dem sie vorgeblich leben.