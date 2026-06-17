"Die Optimistinnen" im Alten Schauspielhaus: Kampf der Leichtlohngruppe

Das war alles schon so in "Istanbul", der deutschlandweit erfolgreichen Migrationsspiegelverkehrungskomödie, die 2023 auch im Alten Schauspielhaus der privaten Schauspielbühnen in Stuttgart ein Theaterburner wurde. Inszeniert hatte damals Murat Yeginer – der dies jetzt auch bei "Die Optimistinnen" getan hat. Yeginer, der in der Rolle des sympathisch-lässigen, weltoffenen Dede (Opa) auch selbst mitspielt, hat den Roman dann auch gleich selbst für die Bühne bearbeitet. Es wird schnell klar, dass er das erfolgreiche Liederabend-Konzept von "Istanbul" auf "Die Optimistinnen" übertragen hat – als eine Art Fortsetzung der "Geschichte der Gastarbeiter, aus der Perspektive starker Frauen", so heißt es in der Vorankündigung.

Hommage an die Muttergeneration der Autorin

Gün Tanks Roman "Die Optimistinnen", der 2022 erschien und 2024 schon mal in einer anderen Bühnenfassung am Berliner Maxim Gorki Theater zu sehen war, ist eine Hommage an die Mutter-Generation der Autorin. Die in Berlin geborene Tank will darin eine Gruppe sichtbar machen, die in der deutschen Erinnerung in der Regel keine Rolle spielt: den weiblichen Teil der "Gastarbeiter", Frauen, die die Wirtschaft Westdeutschlands mit aufgebaut haben – gerufen von der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Anwerbeabkommen. In Hochzeiten der Anwerbung war fast jeder dritte "Gastarbeiter" eine Frau, in manchen Branchen sogar jede zweite Person. Genau in dieser Zeit spielen "Die Optimistinnen".

Erzählt wird die Geschichte der jungen, selbstbewussten, gebildeten Nour (Melisa Melek Özel), die in den frühen 1970er-Jahren aus Istanbul nach Deutschland kommt, um hier zu arbeiten. Sie lebt mit Frauen aus verschiedenen Ländern in den beengten Verhältnissen eines Wohnheims in der Oberpfalz, teilt sich mit dreien von ihnen ein Acht-Quadratmeter-Zimmer, erlebt die harten Arbeitsbedingungen am Fließband einer Porzellanfabrik, wird wesentlich schlechter bezahlt als die männlichen Arbeiter (nämlich um bis zu 40 Prozent). Sie tut sich mit ihren Kolleginnen Tülay (Selda Falke), Mercedes (Sorina Kiefer) und Cemile (Ursula Berlinghof) zusammen, streikt und kämpft für gerechtere Löhne, bessere Arbeits- und Wohnbedingungen, für Deutschunterricht – am Ende erfolgreich, gegen alle Widerstände und zunächst unabhängig von der Gewerkschaft im "wilden Streik". In der Figur der Nour steckt Gün Tanks eigene Mutter: Azize Tank, die 1972 aus der Türkei in die Oberpfalz kam, um dort in einer Fabrik zu ackern, die später zur Aktivistin der Westberliner Frauen- und Friedensbewegung wurde und schließlich von 2013 bis 2017 für Die Linke im Bundestag saß.