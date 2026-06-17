"Die Optimistinnen" im Alten Schauspielhaus: Kampf der Leichtlohngruppe

Party, Party, Party schon zu Beginn: Als die türkische Folkband musizierend die Bühne des Stuttgarter Alten Schauspielhauses betritt, klatscht das Publikum sofort begeistert mit. Das wird es an diesem Abend, an dem eine neue Bühnenbearbeitung von Gün Tanks Roman "Die Optimistinnen" gespielt wird, immer wieder tun – wenn die Musik so richtig schön fetzt, wenn das siebenköpfige Ensemble zu den kraftvollen Rhythmen seine Körper geschmeidig windet, wenn es mit ausgebreiteten Armen und arabesk sich verdrehenden Händen Bauchtanz andeutet, wenn es in höchsten Tönen juchzt und immer wieder Menschen aus dem Publikum herauszieht und zum Mittanzen zwingt, äh, auffordert. Etwa im charmanten "Hepsi senin mi" (Gehört das alles dir allein?) des türkischen Popstars Tarkan.
Kulturelle Partnerschaft
Theater lebt vom Diskurs – auf der Bühne, im Publikum und in der Öffentlichkeit. Mit der Kooperation zwischen Theater-Stuttgart.de und Kontext:Wochenzeitung wird dieser Dialog künftig um eine spannende Facette erweitert. Theaterkritiker:innen von Kontext besuchen Premieren an den Stuttgarter Bühnen, veröffentlicht werden die Kritiken in Kontext und auf der Plattform Theater Stuttgart. Die Entscheidung, welche Premieren besucht und rezensiert werden, trifft Kontext als unabhängige Zeitung autonom.
Damit reagieren beide Partner auf eine seit Jahren laufende Entwicklung: In vielen großen Tageszeitungen wird der Platz für Theaterkritik immer kleiner, Premierenberichte verschwinden aus den Feuilletons und die Vielfalt des Stuttgarter Theaterlebens findet dort kaum noch Resonanz. Theater Stuttgart und Kontext möchten die künstlerische Arbeit der Stuttgarter Bühnen sichtbarer machen und sie mit journalistischer Qualität begleiten. (lee)
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