Kontext-Geburtstagsfest: Beste Party nur mit Ihnen

Ja sapperlot, das ging schnell: Kaum drehen wir uns um, schon sind wir 15 Jahre alt. Als im April 2011 die erste Kontext-Ausgabe online ging, war das auch ein Experiment: Kann unabhängiger, werbefreier, spendenfinanzierter Journalismus funktionieren? Offensichtlich ja, denn über die Jahre entstanden immer neue Beispiele für gemeinnützigen Non-Profit-Journalismus: Nach Kontext kamen Formate wie Correctiv, Netzpolitik.org oder Karla, um nur einige zu nennen, und hoffentlich werden es noch viel mehr.
Mehr als die Hälfte der Kontext-Geschichte, rund acht Jahre, ist von der juristischen Auseinandersetzung mit einem Neonazi überschattet, der uns verbieten wollte, dass wir ihm eine Reihe widerlicher rassistischer, antisemitischer, gewaltverherrlichender Facebook-Posts zuordnen. Vor kurzem sind wir in dieser Sache beim BGH unterlegen und müssen nun über 100.000 Euro Schadensersatz und Prozesskosten zahlen. Aber dass uns das nicht das Genick bricht, liegt an Ihnen, all unseren großartigen Unterstützer:innen. Sie haben uns immer wieder mit ihren Spenden ein Fundament geschaffen, damit wir weiterarbeiten können, damit wir kritisch und hintergründig berichten – und wenn es sein muss, wegen unserer Recherchen auch mal vor Gericht ziehen können. Deswegen feiern wir am Samstag, dem 27. Juni nicht nur uns, sondern auch Sie, die Kontext erst ermöglichen – und das hoffentlich mit ganz vielen von Ihnen zusammen.
Gefeiert wird ab 16 Uhr auf der Kulturinsel in Stuttgart-Bad Cannstatt. Natürlich wird es auch um Journalismus gehen, Redakteur:innen werden von ihren Recherchen berichten, eine Ausstellung zeigt die tollsten Bilder unserer Fotografen, dazu gibt es gutes Essen und gute Musik vom DJ-Pult und live. Für letzteres konnten wir das großartige Duo Malmzeit gewinnen. Pioniere auch sie: Jochen Neuffer und Jörg Scheller alias Sumatra Bop und Earl Grey können für sich in Anspruch nehmen, den ersten Heavy-Metal-Lieferservice der Welt gegründet und die laute Musik in ein kammermusikalisches Format gebracht zu haben. Und da die beiden während ihrer Sets immer Tee trinken, beginnt ihr Konzert auch schon zur Tea Time, um 16.45 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie!
Kontext feiert 15 Jahre unabhängigen Journalismus am Samstag, 27. Juni, 16 bis 22 Uhr, Kulturinsel Stuttgart-Bad Cannstatt, Güterstraße 4, Eintritt frei.
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