Eritrea: Traumata sind grenzenlos

Jahre zuvor in Eritrea und wieder zu Hause bei seiner Familie muss sich Negasi vor der Polizei verstecken. Er übernachtet meist in den Bergen, 60 Kilometer entfernt. "Bei all den wilden Tieren in Eritrea?", fragt Ghidey fassungslos. "Die Schlange ist in Eritrea besser als der Soldat", erwidert Negasi. Im November 2008 wagt er einen erneuten Fluchtversuch aus dem Land. Er will nach Libyen, schafft es aber nicht über die eritreische Grenze.

Wieder geht es für ihn von einem Gefängnis ins nächste. Und wieder landet er in Wi'a, der ehemaligen Zisterne aus italienischen Koloniezeiten. Dieses Mal kommt er in eine unterirdische Zelle, "Under" genannt. Sieben Monate ist er dort. Dann folgen zwei Monate Militärkurs. Dort lernt er, wie man eine Kalaschnikow auseinander- und wieder zusammenbaut. Und wie man schießt.

Als ausgebildeter Soldat kommt er in ein Soldatendorf in der Nähe zur sudanesischen Grenze. Weil er im Gegensatz zu den vielen älteren Militärs gut lesen und schreiben kann, wird er so was wie ein Buchhalter: Er registriert, wer Eritrea verlässt und wieder zurückkommt, schreibt Berichte. Um nach einem Jahr seine Familie wiederzusehen, nimmt er sich Urlaub und kehrt erst nach mehreren Monaten wegen der strategischen Lage zum Sudan an seinen Arbeitsplatz zurück. Weil er unerlaubt so lange weg war, kommt er wieder ins Gefängnis – von Juni bis Dezember 2011. Ende des Jahres wird er gezwungen, einen eritreischen "Politics-Kurs" zu machen, wie er es nennt. "Gehirnwäsche und Propaganda", sagt Negasi. "Heimatideologie", wirft Aster Ghidey ein. "Damit werden die Leute in der Diaspora gehalten."