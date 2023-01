Podcast "Siller fragt": Lauter gute Nachrichten

2022 war das Jahr der schlechten Nachrichten. Wer gute hören will, dem sei zum Jahresende der Kontext-Podcast "Siller fragt" empfohlen. Der präsentierte im vergangenen Jahr vor allem Menschen und Initiativen, die Hoffnung machen.

In unserem Podcast "Siller fragt" haben wir 2022 viel positives Engagement vorgestellt. Und: Es waren mehr Frauen als Männer zu Gast. Ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt?

Martina Klärle beispielsweise: Als siebtes von acht Kindern trat sie zunächst eine Lehrstelle als Vermessungstechnikerin an, weil sie dort ihre Leidenschaften für Mathematik und Natur vereinen konnte. Sie arbeitete in diesem Beruf, studierte, gründete ihr Unternehmen "Gesellschaft für Landmanagement und Umwelt", das Solar-, Gründach- und Windenergie-Kataster anbietet, promovierte und habilitierte. Seit Februar ist Prof. Dr. Martina Klärle die erste Frau an der Spitze der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Ihr oberstes Ziel: Nachhaltigkeit. Bestes Beispiel: ihr "Hof 8" in Weikersheim. Sie kaufte einen 200 Jahre alten Bauernhof und rüstete ihn mit Photovoltaik, Kleinwindkraftanlagen und Wärmepumpen aus, sodass er doppelt so viel Energie erzeugt, wie er verbraucht. Nach sieben Jahren hatten sich die Investitionen amortisiert. Zur Arbeit muss sie täglich pendeln. Sie hat seit vielen Jahren ein Elektroauto, fährt aber meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln und "die letzte Meile" mit ihrem Kofferroller.