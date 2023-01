Amica: Frauen im Krieg

Die Arbeit wird nicht leichter. Häusliche Gewalt nimmt in Kriegszeiten ebenso zu wie sexualisierte Gewalt durch russische, aber auch durch ukrainische Soldaten. Darüber berichtet das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Das erfahren die ukrainischen Amica-Partner:innen in Gesprächen mit den Frauen, die bei der ukrainischen Frauenrechtsorganisation Berehynia Hilfe suchen.

Stolz sind alle bei Amica in Freiburg auf die Psycholog:innen, Sozialpädagog:innen und Rechtsanwält:innen in der Ukraine. Die haben so viele Menschen aus Mariupol evakuiert und an sichere Orte gebracht wie die Initiativen des Roten Kreuzes und der UN. Sie haben auch den Aufbau der neuen Anlaufstellen im Westen und Osten des Landes organisiert. Und sie haben es trotz der Kriegssituation geschafft, ihre frauenpolitische Arbeit weiterzuverfolgen: Im Juni hat das ukrainische Parlament die Istanbul Konvention zum Schutz von Frauen gegen Gewalt ratifiziert. „Es ist ein historischer Sieg für die Frauenrechte in der Ukraine und ein Beitrag zum Wandel der Kultur, der Mentalität und des Verhaltens gegenüber geschlechtsspezifischer Gewalt. Dieses Votum wird das Leben aller Frauen im Land positiv beeinflussen“, sagte Agnès Callamard, die internationale Generalsekretärin von Amnesty International. Sie äußerte sich erfreut über das Abstimmungsergebnis des ukrainischen Parlaments.

Doch auch der Kampf gegen die alltäglichen Einschränkungen im Krieg beschäftigt Amica und ihre Partner:innen vor Ort weiter. Sie brauchen Generatoren, weil die Infrastruktur in der Ukraine fast völlig zerstört ist. Sie brauchen Nähmaschinen für ihre Nähkurse, in denen Frauen ermächtigt werden, ihr eigenes Geld zu verdienen und auf eigenen Beinen zu stehen. Und nicht zuletzt ist die Betreuung traumatisierter Frauen eine langfristige Arbeit. „Wir sind also weiter auf Spenden angewiesen“, sagt Britta Wasserloos. Damit Frauen in Kriegssituation Schutz erfahren und am Friedensprozess mitwirken können. Wie es die UN-Resolution 1325 will.