Windelversorgung: "Wir bitten um etwas Geduld"

"Es ärgert mich dermaßen, dass wir immer wieder nachweisen müssen, was unsere Kinder warum benötigen – obwohl sogar ärztliche Atteste vorliegen. Aber offenbar glauben Kassen den Ärzten nicht." Hofmann zählt auf, womit sie sich in den vergangenen Jahren so beschäftigen musste: "Orthopädische Einlagen und die dazu passenden speziellen Schuhe wurden ärztlich verschrieben – Einlagen genehmigt, Schuhe nicht. Widerspruch eingelegt, Schuhe genehmigt. Motomed, ein Trainingsgerät für daheim, ärztlich verschrieben – zwei Mal abgelehnt mit der Begründung, ich solle öfter zur Physio mit Anne fahren. Nach dem zweiten Widerspruch genehmigt. Zwei waschbare Bettschutzunterlagen abgelehnt, Widerspruch geschrieben, genehmigt. Spezieller Kinderstuhl, mit dem Anne in der Schule sehr gut klarkam, abgelehnt, weil es kein orthopädischer Stuhl war – der übrigens doppelt so teuer wäre. Widerspruch geschrieben, genehmigt." Sie könne ja Briefe formulieren, sagt Hofmann. Aber es koste immer Zeit, es sei immer mit Ärger verbunden. "Was glauben Sie, wie viele Eltern das nicht können oder keine Nerven mehr dafür haben, weil wir pflegenden Eltern wirklich mehr als genug zu tun haben …" Hofmann findet es unverschämt, wie wenig Unterstützung Familien mit behinderten Kindern erfahren. "Das System funktioniert einfach nicht."

Eine Petition soll helfen

Die Esslinger Familie ist kein Einzelfall. Verena Niethammer aus Nordheim bei Heilbronn, Vorsitzende von "Hölder – Initiative für Kultur und Inklusion" und Mutter eines schwerstbehinderten Sohnes, hat andere betroffene Eltern aufgerufen, ihr von ihren Hilfsmittel-Ablehnungen durch Krankenkassen zu schreiben. Quer durch mehrere Krankenkassen geht es um Windeln, Reha-Buggys, Autositze, Spezialnahrung, Windeln, Therapieräder, Rollstühle, Windeln. Die Berichte haben die Eltern selbst geschrieben und aus jedem Satz spricht Verzweiflung. Hofmann: "Weil wir immer am Rande unserer Kräfte sind. Eltern, die ihre schwerbehinderten Kinder selber pflegen, stehen ständig unter Strom. Eine Bekannte von Rückenwind sagte mir neulich: 'Zoomkonferenz um 20 Uhr? Da gehe ich ins Bett, weil ich so fertig bin.' Was sind denn das für Leben?"

Der Familie Lechleuthner aus Bayern reichte es nun. Sie haben einen vierjährigen schwerstbehinderten Sohn und ebenfalls schon viel Erfahrung mit den Steinen, die Kranken- beziehungsweise Pflegekassen ihnen in den Weg legen. Das Arzt-Ehepaar hat eine Petition gestartet: Stoppt die Blockade der Krankenkassen bei der Versorgung schwerstbehinderter Kinder. Bislang haben knapp 35.000 Menschen unterschrieben. Wenn es in den nächsten drei Wochen 50.000 werden, muss sich der Petitionsausschuss des Bundestages damit befassen.