Kontext goes West

Unsere Gäste haben diese Urbanität auch immer geschätzt. Sei's Günther Oettinger (Kommissar), Bernd Riexinger (Parteichef) oder Brigitte Lösch (stellvertretende Landtagspräsidentin) oder Bilkay Öney (Ministerin), sei's der edle Immo-Mensch, der uns 86 Kilo Kleingeld, umgerechnet 10.000 Euro, als Spende vor die Tür gestellt hat oder John Heer (Puffbesitzer), der uns sein Gegendarstellungsbegehren persönlich in die Hand drücken wollte. Da ist viel zusammen gekommen in zwölf Jahren, so viel, dass unser langjähriger Vereinsvorsitzender Uli Reinhardt immer wieder für eine Überwachungskamera plädiert hat, damit hier nicht jede und jeder einfach so ins Haus spazieren kann. Allerdings erfolglos. Die Kaffeeflecken auf den Schreibtischen sind auch nicht schöner geworden, die Papierberge nicht kleiner.

Nun aber ist es Zeit zu gehen. Am Highway to hell Nummer 57 ist es eng geworden, die Redaktion wächst und wünscht sich ein paar Quadratmeter mehr, eine Küche zum Kochen und Quatschen und keine Bundesstraße vor der Tür. Ach ja, Platz für unsere Volontärin soll auch sein. Und tatsächlich: Der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ab April ist Kontext in der Hermannstraße 5 nahe Feuersee zu finden. Immer noch mittendrin, aber etwas ruhiger und vor allem größer. Dort im Westen war der Verlag Steinkopf, gegründet 1792, zu Hause. Das ehemalige Verlagsgebäude ist heute immer noch Heimat des Antiquariats und der Buchhandlung Steinkopf. Kontext passe zu ihnen, sagen die Vermieter:innen.

Und weil so ein Umzug immer Geld verschlingt, freuen wir uns über jede Unterstützung.

Kontext zieht um – ziehen Sie mit. Spendenkonto:

IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00

BIC: GENODEM1GLS

Sie wollen uns dauerhaft unterstützen? Dann helfen Sie uns via Soli:

www.kontextwochenzeitung.de/soli