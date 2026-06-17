Kontext unterliegt Neonazi – Reaktionen: "Fatales Signal"

Pressefreiheit gefährdet
"Vor einem Jahr verlangte das OLG Frankfurt von Kontext, die Identität eines Whistleblowers preiszugeben, um seine Glaubwürdigkeit zu beweisen. Der BGH schließt sich diesem pressefeindlichen Urteil an und gefährdet damit eine der wichtigsten Säulen der Pressefreiheit: Den Schutz von Informanten. Mit diesem Urteil wird ein Präzedenzfall geschaffen: Wenn der Quellenschutz künftig nicht mehr gewährleistet ist, überdies hohe Verfahrenskosten und immense Schadensersatzzahlungen Redaktionen existenziell bedrohen, können insbesondere anzeigenunabhängige Medien ihre Aufgabe immer seltener wahrnehmen. Ein schwerwiegendes Signal in Zeiten, in denen investigativer Journalismus mehr denn je notwendig ist. Gerade aktuell braucht es mehr Kontext, denn Öffentlichkeit ist der Sauerstoff der Demokratie!"
Günter Wallraff, Investigativ-Journalist und Autor, international bekannt durch Bücher wie "Der Aufmacher. Der Mann, der bei 'Bild' Hans Esser war", "Ganz unten" und "Ihr da oben – wir da unten". Wallraff wurde mehrfach wegen seiner investigativen Arbeit verklagt, hat in der Regel Recht bekommen und viele Journalistenpreise gewonnen.
Peter Bährvor 5 Tagen
Merke: mit Rotstift werde unterstrichen "parteiisch" ...