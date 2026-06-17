Kontext unterliegt Neonazi – Reaktionen: "Fatales Signal"

Schutz von Informant:innen ist Grundvoraussetzung

"Aus unserer Sicht verkennt das Urteil des OLG Frankfurt die Realität investigativer Arbeit. Quellenschutz darf im digitalen Zeitalter nicht über das Beweisrecht ausgehöhlt werden – und schon gar nicht dazu führen, dass Redaktionen faktisch vor die Wahl gestellt werden, ihre Quellen offenzulegen oder den Prozess zu verlieren. Gerade in einer Zeit, in der KI-generierte Texte, gefälschte Chats und Audio-Deepfakes technisch immer leichter herzustellen sind, droht die Behauptung möglicher Manipulation zur Standardausrede zu werden. Wenn Gerichte schon die bloß theoretische Möglichkeit einer digitalen Manipulation ausreichen lassen, um den Quellenschutz unter Druck zu setzen, wird investigativer Journalismus mit Blick auf drohende Gerichtsverfahren erheblich riskanter – und für viele Redaktionen im Zweifel teuer bis unbezahlbar. Politisch zeigt der Fall, wie dringend wir den Schutz investigativer Arbeit auch unter den Bedingungen digitaler Kommunikation neu absichern müssen. Der Gesetzgeber muss Rahmenbedingungen schaffen, in denen Redaktionen Quellen wirksam schützen können, ohne dass Redaktionen dadurch automatisch erhebliche Nachteile vor Gericht drohen. Die Quelle zu schützen und sie auch im Gerichtsprozess nicht offenzulegen, ist mit Blick auf den hohen Stellenwert des Quellenschutzes absolut nachvollziehbar. Gerade bei investigativen Recherchen ist der Schutz von Informant:innen eine Grundvoraussetzung dafür, dass Missstände überhaupt öffentlich werden können."

Katharina Viktoria Weiß ist Pressereferentin von Reporter ohne Grenzen Deutschland.